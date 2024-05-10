Нічна атака РФ: у Харкові горіли будинки

Нічна атака РФ: у Харкові горіли будинки10 травня 2024 р.
Війська РФ у ніч на п'ятницю, 10 травня, запустили по Україні 10 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з території окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області.
Протиповітряній обороні (ППО) вдалося знищити всі БпЛА в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма, в межах регіону знищили вісім "шахедів". "Унаслідок падіння уламків по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.
Одеська та Херсонська ОВА поки не публікували ранкові зведення.
У Харкові двоє постраждалих
Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, ракети Росія спрямувала в бік Харківщини.
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в місті зафіксували удар по району житлової забудови, внаслідок чого загорілися приватні будинки.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, вогонь виник у трьох помешканнях, пошкоджень зазнали 12 будинків. "Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес. Всюди - виключно цивільна інфраструктура", - зазначив він.
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