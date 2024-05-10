Нічна атака РФ: у Харкові горіли будинки

Російські війська випустили по Україні вночі 10 "шахедів" і дві ракети. Внаслідок ракетного удару по житловому району Харкова загорілися будинки, постраждали люди.

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 10 травня, запустили по Україні 10 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з території окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалося знищити всі БпЛА в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма, в межах регіону знищили вісім "шахедів". "Унаслідок падіння уламків по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Одеська та Херсонська ОВА поки не публікували ранкові зведення.

У Харкові двоє постраждалих

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, ракети Росія спрямувала в бік Харківщини.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в місті зафіксували удар по району житлової забудови, внаслідок чого загорілися приватні будинки.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, вогонь виник у трьох помешканнях, пошкоджень зазнали 12 будинків. "Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес. Всюди - виключно цивільна інфраструктура", - зазначив він.

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