Удар РФ по шкільному стадіону Харкова: тяжко поранені діти

Троє хлопців, віком 13, 14 і 15 років, які грали у футбол на спортивному майданчику, госпіталізовані у вкрай тяжкому стані. Загалом внаслідок удару поранень зазнали семеро людей.

Російські війська завдали в середу, 8 травня, удару по території школи в Салтівському районі Харкова, тяжко поранивши дітей.

Як повідомили в обласній поліції, влучання зафіксували на території шкільного стадіону.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в ефірі національного телемарафону, що троє хлопців, віком 13, 14 і 15 років, які грали у футбол на спортивному майданчику, госпіталізовані у вкрай тяжкому стані.

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Станом на 17:30 було відомо вже про сімох поранених внаслідок атаки військ РФ. Як уточнив Синєгубов, серед них 8-річна дівчинка та троє хлопців 14 та15 років. Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка - у стані середньої тяжкості. Усі вони були госпіталізовані до медзакладу, вказав він.

До лікарні також був доставлений 55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня тяжкості. Дві жінки 80 та 32 років зазнали легких травм - їм надали допомогу на місці, написав Синєгубов у Telegram.

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