Масований удар: ППО знищила 59 з 76 російських цілей

У День пам'яті та перемоги над нацизмом Росія атакувала Україну 55 ракетами різних типів і 21 ударним безпілотником, цілившись по енергетичних об'єктах. Силам оборони вдалося знищити 39 ракет і 20 "шахедів".

Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти середи, 8 травня, російські війська застосували 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник (БпЛА).

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, знищити вдалося 59 повітряних цілей - 39 ракет і 20 дронів.

Зокрема, протиповітряна оборона (ППО) збила:

33 з 45 крилатих ракет Х-101/Х-555;

всі чотири крилаті ракети "Калібр";

обидві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 з 21 БпЛА Shahed.

Відповідно, не вдалось знищити:

12 крилатих Х-101/Х-555;

дві балістичні "Іскандер-М";

одну аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал";

одну крилату "Іскандер-К";

один "шахед".

Удар Путіна в День перемоги над нацизмом

Як наголосив командувач Повітряних сил Микола Олещук, Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об'єктах.

"Сьогодні 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вшановуємо полеглих тієї страшної війни, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму", - написав він у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський також звернув увагу, що черговий масований удар РФ завдала саме 8 травня.

"Удар нациста Путіна в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - написав він.

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