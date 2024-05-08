Масований удар: ППО знищила 59 з 76 російських цілей

Масований удар: ППО знищила 59 з 76 російських цілей8 травня 2024 р.
Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти середи, 8 травня, російські війська застосували 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник (БпЛА).
Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, знищити вдалося 59 повітряних цілей - 39 ракет і 20 дронів.
Зокрема, протиповітряна оборона (ППО) збила:
- 33 з 45 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- всі чотири крилаті ракети "Калібр";
- обидві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 20 з 21 БпЛА Shahed.
Відповідно, не вдалось знищити:
- 12 крилатих Х-101/Х-555;
- дві балістичні "Іскандер-М";
- одну аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал";
- одну крилату "Іскандер-К";
- один "шахед".
Удар Путіна в День перемоги над нацизмом
Як наголосив командувач Повітряних сил Микола Олещук, Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об'єктах.
"Сьогодні 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вшановуємо полеглих тієї страшної війни, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму", - написав він у Telegram.
Президент України Володимир Зеленський також звернув увагу, що черговий масований удар РФ завдала саме 8 травня.
"Удар нациста Путіна в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - написав він.
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