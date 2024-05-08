У Луганську спалахнула нафтобаза

Окупанти заявили про український удар по нафтобазі в Луганську "імовірно, ракетами західного зразка ATACMS".

У ніч проти середи, 8 травня, в окупованому Росією Луганську спалахнула нафтобаза.

Так званий глава самопроголошеного утворення "ЛНР" Леонід Пасічник стверджує, що удару завдала "Україна, імовірно ракетами західного зразка ATACMS".

За його словами, госпіталізовані п'ятеро працівників, а "надання першої медичної допомоги постраждалим ускладнюється через сильну пожежу".

Він також розповів, що пошкоджені лінії електропередачі, а будинки в районі нафтобази частково знеструмлені. Також горить газопровід високого тиску.

Українські посадовці не коментували цю інформацію.

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