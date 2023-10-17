ЗСУ вперше застосували ATACMS проти військ Росії (оновлено)

ЗСУ могли застосувати таємно отримані від США ракети ATACMS під час ударів по базах у Бердянську й Луганську, пише WSJ. Зеленський же наголосив, що "атакамси" себе показали".

Збройні сили України (ЗСУ) могли застосувати оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) ATACMS під час ударів по російських базах у Бердянську й Луганську в ніч на вівторок, 17 жовтня. Йдеться про ракети, які Україні в обмеженій кількості могли передати Сполучені Штати, пише американське видання The Wall Street Journal (WSJ), що посилається на неназвані джерела.

За даними анонімних співрозмовників видання, незначну кількість балістичних ракет ATACMS Україна вже отримала задля підвищення спроможностей ЗСУ щодо далекобійного ураження. Про плани уряду США надати Україні обмежену кількість таких ракет WSJ повідомляв ще у вересні.

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Бердянськ і Луганськ розташовані глибоко в тилу - за десятки кілометрів від найближчої точки на лінії фронту.

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі визнавав, що передача ATACMS Україні не виключена.

Зеленський дякує партнерам за "ефективну зброю", про яку "домовлялись"

Привід для відповідних висновків надав і президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в Telegram, де він прокоментував нічні удари по базах військ РФ на окупованій українській території.

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"Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись", - написав Зеленський.

Нагадаємо, ракети ATACMS мають дальність до 300 кілометрів залежно від модифікації й можуть бути оснащені касетними боєголовками. Запускати їх можна з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS або M270 чи їхніх модифікацій, які ЗСУ ще торік отримали від західних партнерів.

Оновлено: у вечірньому зверенні 17 жовтня Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS. "Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно - "атакамси" себе показали", - наголосив Зеленський.