Масований удар: РФ атакувала енергооб'єкти в шести областях

Російські війська поцілили по об'єктах енергетики дронами та ракетами. Серйозно пошкоджене обладнання трьох ТЕС компанії ДТЕК. Постраждала восьмирічна дитина.

Під час масованого удару по Україні в ніч на середу, 8 травня, російські війська атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шістьох областях.

Як повідомив зранку міністр енергетики Герман Галущенко, йдеться про Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано- Франківську та Вінницьку області.

За його словами, наслідки ще уточнюються, але енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - наголосив міністр.

Російський удар травмував дитину

В об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавському районі влучив дрон, через що виникла пожежа. За попередньою інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна, обійшлося без постраждалих.

Енергооб'єкт в Олександрійському районі Кіровоградщини пошкодила ракета. "Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів", - розповів у Telegram голова ОВА Андрій Райкович.

В Запорізькій області поцілили по об'єктах у самому Запоріжжі. За попередніми даними глави ОВА Івана Федорова, є руйнування, але постраждалих немає.

На Вінниччині також зафіксували влучання ракет, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Очільники Львівської та Івано-Франківської ОВА про наслідки атаки поки не звітували.

Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК

У національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що в центральному районі пошкоджене обладнання на одному з об'єктів.

Як розповіли в компанії ДТЕК, війська РФ атакували три їхні теплоелектростанції (ТЕС), внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.

"Це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетика загинуло", - йдеться в повідомленні.

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