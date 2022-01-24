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Івано-Франківська область

Івано-Франківська область - адміністративно-територіальна одиниця України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківська область".

Івано-Франківська область розташована на заході України. Обласним центром є місто Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області проживає понад 1 мільйон 300 тисяч осіб. Івано-Франківська область є частиною історично-культурного регіону Галичина. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19 в Україні: Івано-Франківська область перейшла в червону зону

COVID-19 в Україні: Івано-Франківська область перейшла в "червону зону" 24.01.2022

В Україні до "червоної" зони епіднебезпеки через сплеск захворювань на COVID-19 потрапила Івано-Франківська область. Там тепер знову діють найсуворіші карантинні обмеження.
Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: СOVID-19 помолодшав

Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: СOVID-19 помолодшав 21.01.2022

Хворих на COVID-19 може бути значно більше, адже люди плутають симптоми омікрон-варіанта коронавірусу та грипу, вважає головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук. Інтерв'ю DW.
Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих

Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих 29.12.2021

Під час пожежі в Косівській лікарні загинули четверо людей. Займання почалося, бо поруч із кисневими концентраторами запалили заупокійну свічку, заявили в ДСНС.
ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах

ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах 19.05.2021

Центральна виборча комісія України визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині.
ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради

ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради 05.05.2021

Для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом ВР бракує правових підстав, вирішили в ЦВК України.
Верховний Суд: рішення ЦВК про перемогу Вірастюка є протиправним

Верховний Суд: рішення ЦВК про перемогу Вірастюка є протиправним 02.05.2021

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила позов до ЦВК від Олександра Шевченка - суперника Василя Вірастюка на виборах у Івано-Франківській області.
Порушення на виборах на Івано-Франківщині: поліція відкрила 17 справ

Порушення на виборах на Івано-Франківщині: поліція відкрила 17 справ 05.04.2021

Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87, де переміг представник "Слуги народу" Василь Вірастюк.
На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк

На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк 04.04.2021

Згідно з даними ЦВК, представник "Слуги народу" Василь Вірастюк перемагає на довиборах у Верховну Раду на 87-му окрузі у Івано-Франківській області. Його головний конкурент Шевченко не визнає поразку.
Попередні результати довиборів у Раду: лідирують Вірастюк і Аксьонов

Попередні результати довиборів у Раду: лідирують Вірастюк і Аксьонов 29.03.2021

Згідно з попередніми результатами, у Донецькій області перемагає Андрій Аксьонов, а в Івано-Франківській - Василь Вірастюк.
Довибори у Раду на Прикарпатті: екзитпол не визначив явного переможця

Довибори у Раду на Прикарпатті: екзитпол не визначив явного переможця 28.03.2021

Згідно з екзитполом, на довиборах до ВР в Івано-Франківській області Шевченко незначно випереджає Кошулинського і Вірастюка.

У двох областях України проходять проміжні вибори до Верховної Ради

У двох областях України проходять проміжні вибори до Верховної Ради 28.03.2021

В Україні обирають двох депутатів Верховної Ради. Голосування проходить на округах у Донецькій та Івано-Франківській областях.

Лікарка з "червоної" зони: Ковід - як лотерея. Буває, виграв та одужав, а буває, що ні (26.03.2021) 26.03.2021

Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Вона та її колеги борються проти третьої хвилі пандемії на Прикарпатті. Нещодавно лікарка вакцинувалася та закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.
Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео) 23.03.2021

Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (23.03.2021) 23.03.2021

Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

Блокпости замість лиж: курорт Буковель закрили на карантин

Блокпости замість лиж: курорт "Буковель" закрили на карантин 13.03.2021

В'їзд на територію Поляницької територіальної громади обмежено. Безперешкодно пересуватися її територією можуть тільки місцеві жителі або особи, які там працюють.
Укрзалізниця призупиняє продаж квитків до Івано-Франківської області

"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків до Івано-Франківської області 24.02.2021

Продаж квитків у напрямку населених пунктів області та в зворотному напрямку буде призупинено на рейси з 26 лютого по 12 березня.
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