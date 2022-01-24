Івано-Франківська область - адміністративно-територіальна одиниця України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківська область".

Івано-Франківська область розташована на заході України. Обласним центром є місто Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області проживає понад 1 мільйон 300 тисяч осіб. Івано-Франківська область є частиною історично-культурного регіону Галичина. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.