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Івано-Франківська область - адміністративно-територіальна одиниця України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківська область".
Івано-Франківська область розташована на заході України. Обласним центром є місто Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області проживає понад 1 мільйон 300 тисяч осіб. Івано-Франківська область є частиною історично-культурного регіону Галичина. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Вона та її колеги борються проти третьої хвилі пандемії на Прикарпатті. Нещодавно лікарка вакцинувалася та закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.
Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.