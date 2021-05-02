 ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2021

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Новини

ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради

Для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом ВР бракує правових підстав, вирішили в ЦВК України.

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк (архівне фото)

Центральна виборча комісія (ЦВК) України на засіданні в середу, 5 травня, відмовилася через брак правових підстав реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України. "ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою в ЦВК 27 квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК", - заявила членкиня комісії Вікторія Глущенко на засіданні, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Будівля ЦВК України

Будівля ЦВК України (архівне фото)

Вона уточнила, що причина відмови в реєстрації - рішення суду про скасування результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі №87, яке позбавляє ЦВК підстав для реєстрації Вірастюка.

Як повідомлялося, 4 квітня ЦВК оприлюднила дані, згідно з якими у 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг саме Вірастюк, за нього проголосували 31,25 відсотка або 15 076 виборців. Його найближчий конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69 відсотка голосів, а третє місце посів представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який набрав 28,86 відсотка голосів виборців.

У громадянській мережі "Опора" того ж дня повідомили, що після перерахунку на близько 20 дільницях на шести з них виявлено розбіжності у підсумку голосів, відданих за Шевченка. На кожній з цих дільниць кількість зарахованих у підсумку голосів за кандидата виявилася значно меншою, ніж було зазначено в протоколі.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися. Сам Шевченко повідомив, що не визнає перемоги Вірастюка і доводитиме свою правоту у суді.

2 травня Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення частково задовольнити позов суперника Василя Вірастюка на довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області Олександра Шевченка та визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів голосування на відповідному виборчому окрузі.

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