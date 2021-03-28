Довибори у Раду на Прикарпатті: екзитпол не визначив явного переможця

Згідно з результатами екзитполу соціологічної групи "Рейтинг" станом на 18:00 за місцевим часом, на довиборах до парламенту в одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області лідирує представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко з 32,4 відсотка. Про це у неділю, 28 березня, повідомляє пресслужба соціологічної групи.

Читайте також: У двох областях України проходять проміжні вибори до Верховної Ради

Також повідомляється, що друге місце з показником у 31,6 відсотка посідає представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, а на третьому місці розташувався представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4 відсотка голосів виборців.

Зазначається, що екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних довільно із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним упродовж усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8 відсотка. Кількість результативних інтерв'ю - 3892.

Читайте також: "Євросолідарність" висунула Юлію Кузьменко своєю кандидаткою на довиборах до ВР

Нагадаємо, довибори в 87 окрузі проходять через обрання депутата від нього Зіновія Андрійовича з фракції "Слуга народу" мером Надвірної Івано-Франківської області. Округ включає в себе Надвірнянський район, а також частину Івано-Франківського і Коломийського районів.