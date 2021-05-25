Олександр Шевченко - український політик і підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Шевченко".

Олександр Шевченко був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року. Він балотувався від політичної партії "Укроп". Олександр Шевченко входив до складу Верховної Ради сьомого та восьмого скликань. Українські ЗМІ пов'язують ім'я Олександра Шевченка з фірмою ПБС, котра спеціалізується на будівництві та ремонті доріг. Ця фірма неодноразово була об'єктом журналістських розслідувань. Олександр Шевченко - колишній директор українського гірськолижного курорту "Буковель". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.