Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Олександр Шевченко

Олександр Шевченко - український політик і підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Шевченко".

Олександр Шевченко був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року. Він балотувався від політичної партії "Укроп". Олександр Шевченко входив до складу Верховної Ради сьомого та восьмого скликань. Українські ЗМІ пов'язують ім'я Олександра Шевченка з фірмою ПБС, котра спеціалізується на будівництві та ремонті доріг. Ця фірма неодноразово була об'єктом журналістських розслідувань. Олександр Шевченко - колишній директор українського гірськолижного курорту "Буковель". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка 25.05.2021

У ЦВК кажуть, що встановлення результатів проміжних виборів у 87-му окрузі можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.
Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом

Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом 24.05.2021

За позовом Олександра Шевченка Верховний суд скасував протокол ЦВК про визнання Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради на Івано-Франківщині.
ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах

ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах 19.05.2021

Центральна виборча комісія України визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині.
Верховний Суд: рішення ЦВК про перемогу Вірастюка є протиправним

Верховний Суд: рішення ЦВК про перемогу Вірастюка є протиправним 02.05.2021

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила позов до ЦВК від Олександра Шевченка - суперника Василя Вірастюка на виборах у Івано-Франківській області.
На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк

На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк 04.04.2021

Згідно з даними ЦВК, представник "Слуги народу" Василь Вірастюк перемагає на довиборах у Верховну Раду на 87-му окрузі у Івано-Франківській області. Його головний конкурент Шевченко не визнає поразку.
Довибори у Раду на Прикарпатті: екзитпол не визначив явного переможця

Довибори у Раду на Прикарпатті: екзитпол не визначив явного переможця 28.03.2021

Згідно з екзитполом, на довиборах до ВР в Івано-Франківській області Шевченко незначно випереджає Кошулинського і Вірастюка.

Партійці Коломойського в обгортці Слуги народу

Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу" 24.07.2019

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп", яку відкрито підтримує і фінансує олігарх Ігор Коломойський.
Регіональне ТБ: промивання мізків перед виборами (відео)

Регіональне ТБ: "промивання мізків" перед виборами (відео) 07.03.2019

Вважаєте, що лише російські ЗМІ "промивають мізки" глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій.

Вибори президента-2019: як "промивають мізки" регіональні ЗМІ (06.03.2019) 06.03.2019

Вважаєте, що лише російські ЗМІ промивають мізки глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій, "джинси" та пропаганди в підтримку кандидатів у президенти України.

Українські мільйони в австрійських Альпах

Українські мільйони в австрійських Альпах 19.12.2017

Колись австрійський Земмерінг був іконою альпійського туризму. Відновити славу курорту взялися загадкові українські інвестори. Але надії австрійців на світле майбутнє швидко розвіялися. 