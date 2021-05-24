ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка

Центральна виборча комісія (ЦВК) оскаржила нещодавнє рішення Верховного суду (ВС) про скасування протоколу ЦВК щодо визнання Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради у 87-му виборчому окрузі на Івано-Франківщині. Апеляцію ЦВК подала до ВС у вівторок, 25 травня.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Центрвиборчкому, "ЦВК вкотре наголошує, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв'язання ситуації на 87-му окрузі. В такому разі встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду".

Шевченко не визнає перемогу Вірастюка

4 квітня ЦВК оприлюднила дані, згідно з якими, у 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг Василь Вірастюк, який представляв партію "Слуга народу". Він здобув 31,25 відсотка голосів виборців. Його найближчий конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69 відсотка голосів, а третє місце посів представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який набрав 28,86 відсотка голосів виборців, повідомили тоді в ЦВК.

У мережі "Опора" того ж дня зазначили, що після перерахунку на близько 20 дільницях на шести з них виявлено розбіжності у підсумку голосів, відданих за Шевченка. На кожній з цих дільниць кількість зарахованих у підсумку голосів за кандидата виявилася значно меншою, ніж було зазначено в протоколі.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися. Однак Шевченко одразу повідомив, що не визнає перемоги Вірастюка і доводитиме свою правоту у суді.

ВС двічі скасовував рішення ЦВК

1 травня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення частково задовольнити позов Шевченка та визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів голосування на відповідному виборчому окрузі.

5 травня на підставі цього рішення суду ЦВК відмовилася "через брак правових підстав" реєструвати Вірастюка народним депутатом України. Однак вже 19 травня комісіяухвалила рішення про його визнання обраним до парламенту без урахування результатів голосування на шістьох дільницях. "Зважаючи на рішення судів та позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шістьох дільницях недійсним і встановила результати без їхнього урахування", - пояснили тоді своє рішення у ЦВК.

23 травня ВС скасував протокол Центральної виборчої комісії (ЦВК) від 19 травня про встановлення результатів проміжних виборів до ВР в цьому окрузі. Також судді скасували перший та другий пункти постанови ЦВК від 19 травня, якою було визнано недійсними голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничих виборчих комісій.

Цю постанову Верховний суд ухвалив як суд першої інстанції. Апеляцію розглядатиме Велика палата Верховного суду, рішення якої буде остаточним.