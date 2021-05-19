Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом

Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії (ЦВК) від 19 травня про встановлення результатів проміжних виборів до Верховної Ради України у 87-му окрузі в Івано-Франківській області та визнання кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом. Про це у понеділок, 24 травня, повідомили у пресслужбі суду.

"Верховний суд дійшов висновку про те, що встановлення результатів виборів у цій справі у спосіб визнання недійсним голосування на шести виборчих дільницях та без урахування відомостей про результати голосування на цих дільницях є таким, що свідчить про неврахування голосів усіх виборців і суперечить висновкам Великої палати Верховного суду щодо цього", - зазначають у суді.

Апеляція на рішення Верховного суду ще можлива

Також судді скасували перший та другий пункти постанови ЦВК від 19 травня, якою було визнано недійсними голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничих виборчих комісій, повідомляють у громадянській мережі "ОПОРА".

Свою постанову Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним, додають у мережі.

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Верховний суд вже вдруге скасовує рішення ЦВК

1 травня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення частково задовольнити позов Шевченка та визнала протиправним дії ЦВК щодо встановлення результатів голосування на відповідному виборчому окрузі.

5 травня на підставі цього рішення суду ЦВК відмовилася "через брак правових підстав" реєструвати Вірастюка народним депутатом України. Однак вже 19 травня комісія ухвалила рішення про його визнання обраним до парламенту без урахування результатів голосування на шістьох дільницях. "Зважаючи на рішення судів та позицію Великої палати Верховного Суду, Комісія визнала голосування на шістьох дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування", - пояснили тоді своє рішення у ЦВК.

Шевченко не визнає перемогу Вірастюка

4 квітня ЦВК оприлюднила дані, згідно з якими, у 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг саме Вірастюк, за нього проголосували 31,25 відсотка (15 076 виборців). Його найближчий конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69 відсотка голосів, а третє місце посів представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який набрав 28,86 відсотка голосів виборців.

У громадянській мережі "Опора" того ж дня повідомили, що після перерахунку на близько 20 дільницях на шести з них виявлено розбіжності у підсумку голосів, відданих за Шевченка. На кожній з цих дільниць кількість зарахованих у підсумку голосів за кандидата виявилася значно меншою, ніж було зазначено в протоколі.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися. Однак Шевченко одразу повідомив, що не визнає перемоги Вірастюка і доводитиме свою правоту у суді.