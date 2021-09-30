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Виборче законодавство - законодавство, що регулює проведення виборів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "виборче законодавство".
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Місцеві вибори 2020 року проходять в Україні за новим виборчим законодавством. Виборець отримає від двох до п'яти бюлетенів, а голосувати доведеться не лише за партію, а й за кандидата. Як правильно заповнити бюлетень, аби голос рахувався?
СБУ хоче законом унеможливити, аби у списки на виборах до місцевих рад в Україні потрапили ті, хто співпрацює з Росією чи має ще одне громадянство. Експерти кажуть: для реалізації ідеї бракує і часу, і юридичних підстав.