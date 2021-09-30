Виборче законодавство

Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова

СБУ хоче законом унеможливити, аби у списки на виборах до місцевих рад в Україні потрапили ті, хто співпрацює з Росією чи має ще одне громадянство. Експерти кажуть: для реалізації ідеї бракує і часу, і юридичних підстав.