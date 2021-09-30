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Виборче законодавство

Виборче законодавство - законодавство, що регулює проведення виборів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "виборче законодавство".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт

Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт 30.09.2021

Французький суд визнав Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року. Експрезидента Франції засудили до року домашнього арешту.
У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення

У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення 29.11.2020

У Чернівцях відбувається другий тур виборів мера міста. Спостерігачі й поліція зафіксували незначні порушення.
Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні

Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні 22.11.2020

Громадські активісти повідомляють про зафіксовані випадки фотографування виборцями своїх бюлетенів. Крім того, в Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовні послуги таксі для "правильних" виборців.

Опитування від Зеленського: як "голосували" за марихуану (25.10.2020) 25.10.2020

Антиковідні заходи - не єдина особливість нинішніх місцевих виборів. Також відбувається й опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Як "голосують" на київській Троєщині? Репортаж кореспондент DW.  

Як проголосувати на місцевих виборах, не змарнувавши бюлетень (20.10.2020) 20.10.2020

Місцеві вибори 2020 року проходять в Україні за новим виборчим законодавством. Виборець отримає від двох до п'яти бюлетенів, а голосувати доведеться не лише за партію, а й за кандидата. Як правильно заповнити бюлетень, аби голос рахувався?

Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися

Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися 05.10.2020

Щоразу на виборах в Україні реєструють підозріло багато кандидатів-однофамільців. Не стали винятком і місцеві вибори-2020. Експерти оцінили реальні шанси, чи можна притягнути маніпуляторів до відповідальності.
Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова

Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова 28.08.2020

СБУ хоче законом унеможливити, аби у списки на виборах до місцевих рад в Україні потрапили ті, хто співпрацює з Росією чи має ще одне громадянство. Експерти кажуть: для реалізації ідеї бракує і часу, і юридичних підстав.
Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства

Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства 16.07.2020

Парламент підтримав у цілому законопроєкт про зміни до виборчого законодавства. В мережі "Опора" розкритикували зміни, за якими пропорційна виборча система застосовується в громадах з числом виборців від 10 тисяч.
В Україні знову переписали Виборчий кодекс

В Україні знову переписали Виборчий кодекс 19.12.2019

Після ветування президентом Виборчого кодексу Верховній Рада прийняла новий законопроєкт. Ключову позицію про "відкриті списки" зберегли, проте з'явилася низка несподіваних новацій.
ЦВК дозволила виборцям змінювати місце голосування онлайн

ЦВК дозволила виборцям змінювати місце голосування онлайн 02.12.2019

Виборці зможуть у електронній формі подавати заяви про тимчасову зміну місця голосування, кажуть у ЦВК. Посвідчення про зміну місця голосування надходитимуть на електронну пошту заявників.
Верховна Рада сформувала новий склад ЦВК

Верховна Рада сформувала новий склад ЦВК 04.10.2019

Українські законодавці затвердили переважною більшістю голосів новий склад Центральної виборчої комісії. Четверо з 17 членів Центрвиборчкому входили до попереднього складу.
Профільний комітет Ради рекомендує відправити у відставку всіх членів ЦВК

Профільний комітет Ради рекомендує відправити у відставку всіх членів ЦВК 11.09.2019

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує підтримати подання президента України про відставку ЦВК. Натомість голова ЦВК назвала такими, що не відповідають дійсності, заяви, що комісія політично заангажована.
Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК

Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК 10.09.2019

У "Слузі народу" кажуть, що підставою для звільнення членів ЦВК є порушення під час минулої парламентської виборчої кампанії, в тому числі й зафіксовані факти бездіяльності Центрвиборчкому.
Слуга народу оскаржує результати виборів у деяких округах

"Слуга народу" оскаржує результати виборів у деяких округах 26.07.2019

У партії "Слуга народу" вказують на низку порушень під час голосування та підрахунку голосів на окремих виборчих округах та оскаржують офіційні результати.
Слуга народу матиме не менше 254 місць у парламенті

"Слуга народу" матиме не менше 254 місць у парламенті 25.07.2019

ЦВК порахувала вже 99,76 відсотка протоколів. Разом з мажоритарниками партія "Слуга народу" матиме не менше 254 місць у парламенті.

На виборчий округ Донеччини відправили спецпідрозділ поліції

На виборчий округ Донеччини відправили спецпідрозділ поліції 24.07.2019

Загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування забезпечує безпеку в Покровську і транспортуватиме виборчу документацію до Києва. Між тим ЦВК опрацювала 98,95 відсотка протоколів.
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