Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися

В Україні завершилася реєстрація кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Виборчі бюлетені традиційно майорітимуть переліком кандидатів-двійників. Технологія, коли у перегонах беруть участь однофамільці реальних претендентів на перемогу, не втрачає популярності роками.

Засилля тезок в бюлетенях

Ситуація, коли у бюлетенях з'являються по кілька кандидатів з однаковими іменами й прізвищами, а то й іменами по батькові - непохитна традиція українських виборів. Цьогорічні перегони не стали винятком, і у виборчих списках низки областей можна знайти однофамільців - як серед кандидатів в депутати, так і серед охочих зайняти крісла голів селищних та міських рад. Аж троє однофамільців є також у списку кандидатів у народні депутати на окрузі №208 у Чернігівській області, де цього року відбудуться довибори до Верховної Ради. Там, зокрема, балотуються колишній парламентар Олег Ляшко, представник від "Слуги народу" Ігор Гунько, а також ще два однофамільці-самовисуванці Гуньки.

Лідером з реєстрації двійників стала Одеса, де за крісло мера збиралися змагатися аж четверо тезок кандидата від "Слуги народу" Олега Філімонова та навіть двоє Зеленських, однак у підсумку Центрвиборчком не допустив клонів. Кандидати з однаковими прізвищами зафіксовані також в обласних центрах Ужгороді та Херсоні й багатьох інших містах. Наприклад, в Умані Черкаської області конкурентами чинного міського голови Олександра Цебрія стали аж двоє його однофамільців. При цьому самого мера зареєстрували лише 1 жовтня після вказівки ЦВК, оскільки напередодні територіальна виборча комісія відмовилася допустити його до виборів через неточності в документах.

З використанням технології двійників мерові доводиться стикатися вперше, розповідає він у коментарі DW. "Не пам'ятаю, щоб у нас були клони. - каже Цебрій. - Я уже звернувся до Національної поліції з відповідною заявою, щоб вони з'ясували, що це за ситуація і щоб обов'язково винні були покарані". "Якщо люди за два місяці до виборчих перегонів взяли ім'я, прізвище і по батькові людини, яка балотується в мери, то думаю, що це злочин", - коментує співрозмовник.

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Як боротися з двійниками

Реєстрація на вибори однофамільця іншого кандидата сама по собі не є злочином, говорить радниця з юридичних питань громадської мережі "Опора" Ольга Коцюруба. "Конституція гарантує особі право балотуватися, це пасивне виборче право. Позбавити його на підставі однакового з кимось прізвища, звичайно, не можна. І боротися з цим можна лише опосередковано", - пояснює вона у коментарі DW. За її словами, виявляти такі випадки можуть не лише кандидати, проти яких спрямована технологія, а й самі правоохоронці, у тому числі й на основі матеріалів ЗМІ.

У таких справах найбільшою складністю, однак, лишається доведення вини кандидата-клона, зауважує експертка. У такому випадку необхідно звертати увагу на дату зміни імені. З більшою вірогідністю довести умисні дії можна буде, встановивши факт надання неправомірної вигоди, наголошують в "Опорі". "Зараз у виборчому кодексі вказано, що в автобіографії особа зобов'язана зазначити останні зміни свого прізвища протягом п'яти років. Цю інформацію можна було б внести і у виборчий бюлетень. Така ініціатива була, але на жаль вона не знайшла свого відображення у кодексі", - говорить Ольга Коцюруба.

"Взагалі цим має перейматися державна міграційна служба і міністерство внутрішніх справ, коли відбуваються такі зміни прізвищ напередодні виборів. Проте не завжди ці справи успішні й тим більше не завжди доходять до судових органів", - коментує для DW заступниця гендиректора громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Наталія Линник. За її словами, випадки, коли осіб-клонів притягали би до відповідальності, наразі не відомі. Водночас експертка називає успішні приклади, коли кандидатів-двійників не допускали до перегонів на рівні територіальних комісій.

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Ціна питання

Використання технології двійників на сьогодні більше скидається на заробляння грошей, ніж на ефективний спосіб відтягнути голоси, вважає директор Агентства моделювання ситуація Віталій Бала. "З точки зору ефективності, це працює сумнівно. Це може діяти ефективно при одній умові, коли претендент на перемогу не настільки відомий і можна відтягти певну кількість голосів при жорсткій конкуренції, коли два-три відсотка можуть відіграти серйозну роль", - каже політтехнолог. За його словами, цей прийом здебільшого використовують, аби "викликати нервову реакцію у претендента на перемогу, змусити його робити якісь помилки".

Водночас у КВУ наголошують, що технологія двійників може ефективніше спрацювати саме на місцевих виборах, оскільки тут "вага" голосів для перемоги значно вища. "У нас зараз рейтингові списки партій у громадах від десяти тисяч виборців до місцевих рад. То відповідно там має значення кожен голос, коли навіть це внутрішньопартійна конкуренція, не кажучи вже про політсили-конкуренти", - коментує Наталія Линник.

Точну кількість зареєстрованих кандидатів-двійників організації, що спостерігають за виборами, ще не підраховували. У КВУ зауважують, що цього року цю технологію переважно використовують саме на місцевих виборах. "У середньому такі громадяни, які змінюють прізвище, і навіть ім'я та по батькові, отримують від 10 до 15 тисяч гривень, а решту забирають посередники. Переважно це "чорні" політтехнологи. Надбавку, яка може сягати двох-трьох тисяч доларів, забирають вони", - розповідає представниця КВУ.

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Запобіжники від клонів

Опитані DW експерти погоджуються, що унеможливити практику двійників могла би норма у законі про вибори, яка заборонила би кандидатам змінювати свої прізвища за певний час до виборів. Окрім того, у спостерігачів є сподівання, що правоохоронці будуть прискіпливіше ставитися до виборчих порушень, створюючи яскраві прецеденти. Наразі стосовно ймовірно проплачених двійників уже зареєстровані кримінальні провадження у Харківській та Кіровоградській областях.

Виборцям експерти радять бути уважнішим при своєму виборі і готуватися до голосування заздалегідь, аби не потрапити під вплив маніпуляцій та не втратити свій голос. "Бувають повні двійники, які відрізнятимуться тільки номером у виборчому бюлетені і датою народження, тому власне це потребує уваги виборця", - наголошує Ольга Коцюруба з "Опори". Вона також звертає увагу, що технологія клонів може проявлятися не лише у прізвищах, а й у приналежності самовисуванців до організацій, назви яких дублюють назви політичних партій. "Так, на минулих виборах була популярною реєстрація приватних підприємств чи громадських організацій "Слуга народу" як місця роботи з розрахунку, що у бюлетені виборці сплутають таких кандидатів", - нагадує експертка.