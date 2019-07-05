Закон України "Про вибори народних депутатів України" забезпечує правову основу виборів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про вибори".

Разом з Конституцією України закон "Про вибори народних депутатів України" забезпечує правову основу для виборів до Верховної Ради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.