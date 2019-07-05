Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Закон про вибори

Закон України "Про вибори народних депутатів України" забезпечує правову основу виборів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про вибори".

Разом з Конституцією України закон "Про вибори народних депутатів України" забезпечує правову основу для виборів до Верховної Ради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) 05.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Чорні каси: як українські партії наповнюють свої фонди (03.07.2019) 03.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Як кандидати однаковими гаслами виборців агітують (20.03.2019) 20.03.2019

Підвищити зарплати, пенсії та зменшити тарифи - це типовий перелік гасел, які більшість кандидатів використовують на всіх виборах. То як же вибирати поміж них?

Вибори президента: 5 порушень, за які вас можуть покарати (18.03.2019) 18.03.2019

Незаконна агітація, підкуп, перешкоджання реалізації виборчого права - це не повний перелік порушень, за що виборця можуть покарати штрафом або навіть позбавити волі.

ЦВК: Закон про вибори президента України треба змінювати

ЦВК: Закон про вибори президента України треба змінювати 13.11.2018

У ЦВК зазначають, що чинний закон про вибори президента не враховує запроваджені в Україні ID-картки та нові положення про державні закупівлі.

Голова КВУ: Дві третини виборчих грошей партій - з чорної каси

Голова КВУ: Дві третини виборчих грошей партій - з чорної каси 14.09.2018

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. На що йде "чорна каса", DW розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Що необхідно змінити у виборчій системі України (відео)

Що необхідно змінити у виборчій системі України (відео) 16.05.2018

Ключові проблеми з виборчим законодавством, яке Україна успадкувала ще з часів Януковича, слід негайно вирішувати, б'ють на сполох активісти.

Підкуп виборців в Україні: взяв гречку - сів за ґрати

Підкуп виборців в Україні: взяв гречку - сів за ґрати 13.04.2018

6 років ув'язнення за підкуп виборців, 2 роки - за прийняття підкупу виборцем. Так уряд України хоче посилити відповідальність за порушення на виборах. Адже за минулі маніпуляції жоден порушник у в'язниці не опинився.
Парламентська коаліція в Україні: Пацієнт швидше мертвий, ніж живий?

Парламентська коаліція в Україні: Пацієнт швидше мертвий, ніж живий? 29.12.2017

Минуло понад три роки, як у Верховній Раді створили коаліцію "Європейська Україна", яка взяла на себе чимало зобов’язань щодо реформ. Але нині і наявність коаліції, і підтримка нею реформ опинились під великим питанням.

Протести під Верховною Радою: на що готові учасники акції? (17.10.2017) 17.10.2017

Під Верховною Радою в Києві мирні протести частково переросли у сутички. Деякі учасники не зупиняються на вимогах щодо змін до законодавства, а вимагають імпічменту та перевиборів до парламенту. Як далеко готові зайти протестувальники?

Садовий: якщо не змінити закон про вибори, олігархи скуплять всю країну (20.09.2017) 20.09.2017

Мер Львова Андрій Садовий - за зміну закону про вибори і за створеня антикорупційного суду. Про це він заявив в інтерв'ю Жанні Немцовій.
Виборче законодавство в Україні: забута реформа

Виборче законодавство в Україні: забута реформа 21.10.2016

Ухвалити виборчий кодекс та заборонити передвиборчу політичну рекламу вимагають від української влади громадські активісти. Вони наголошують, що без цих змін Україна "ходитиме по колу".
Спікер Верховної Ради сумнівається в ухваленні закону про вибори на Донбасі

Спікер Верховної Ради сумнівається в ухваленні закону про вибори на Донбасі 26.06.2016

Навіть якщо законопроект про вибори на непідконтрольній Україні частині Донбасу і з'явиться в Верховній Раді, він навряд чи буде ухвалений, прогнозує спікер Андрій Парубій.
Берлін проти відновлення формату G8

Берлін проти відновлення формату G8 20.05.2016

У відомстві федеральної канцлерки Анґели Меркель виключають можливість реанімації Великої вісімки. Чому Берлін виступає проти відновлення формату G8?
Виборчі перекоси, або Як спрацював новий закон про місцеві вибори

Виборчі перекоси, або Як спрацював новий закон про місцеві вибори 06.11.2015

Новий закон про місцеві вибори пройшов випробовування практикою і продемонстрував як приємні сюрпризи, так і недоліки. Політики вже розмірковують, за якою системою проводити вибори до Верховної Ради.
Голова Комітету виборців: Старий закон позначиться на якості нового парламенту

Голова Комітету виборців: "Старий закон позначиться на якості нового парламенту" 27.08.2014

Хороший парламент можна обрати і за старим виборчим законодавством, вважає голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Однак - тільки за умови відповідального та усвідомленого голосування виборців.
Інші статті