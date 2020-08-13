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Комітет виборців України (КВУ)
Тема
Комітет виборців України (КВУ) - всеукраїнська громадська організація.
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Докладно
КВУ: Зеленський не виконав свої передвиборні обіцянки
КВУ: Зеленський не виконав свої передвиборні обіцянки
Володимир Зеленський не виконав свої основні передвиборні обіцянки, які оголосив на дебатах на НСК "Олімпійський".
Політика
19.04.2021
19 квітня 2021 р.
Новий закон про референдум - ядерна кнопка чи порятунок?
Новий закон про референдум - ядерна кнопка чи порятунок?
Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум - як на нього відреагували політики та експерти.
Політика
26.01.2021
26 січня 2021 р.
У КВУ розповіли про порушення в другому турі виборів мерів
У КВУ розповіли про порушення в другому турі виборів мерів
Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці міст відбувся відповідно до стандартів.
Політика
23.11.2020
23 листопада 2020 р.
Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси
Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси
Спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО уможливлює зловживання.
Політика
23.10.2020
23 жовтня 2020 р.
Вічна проблема двійників на виборах і як з нею боротися
Вічна проблема двійників на виборах і як з нею боротися
На виборах в Україні реєструють підозріло багато кандидатів-однофамільців. Не стали винятком і місцеві вибори-2020.
Політика
05.10.2020
5 жовтня 2020 р.
Чому "слуги народу" не люблять уряд Шмигаля
Чому "слуги народу" не люблять уряд Шмигаля
Уряд Дениса Шмигаля за кілька місяців розробив 89 законопроектів, але Верховна Рада розглянула лише 4 з них. В чому річ?
Політика
13.08.2020
13 серпня 2020 р.
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