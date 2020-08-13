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Комітет виборців України (КВУ)

Тема

Комітет виборців України (КВУ) - всеукраїнська громадська організація.

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Докладно

Президент України Володимир Зеленський

КВУ: Зеленський не виконав свої передвиборні обіцянки

КВУ: Зеленський не виконав свої передвиборні обіцянки

Володимир Зеленський не виконав свої основні передвиборні обіцянки, які оголосив на дебатах на НСК "Олімпійський".
Політика19 квітня 2021 р.
Symbolbild Referendum

Новий закон про референдум - ядерна кнопка чи порятунок?

Новий закон про референдум - ядерна кнопка чи порятунок?

Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум - як на нього відреагували політики та експерти.
Політика26 січня 2021 р.
Другий тур місцевих виборів в половині міст України пройшов відповідно до стандартів, повідомили у КВУ

У КВУ розповіли про порушення в другому турі виборів мерів

У КВУ розповіли про порушення в другому турі виборів мерів

Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці міст відбувся відповідно до стандартів.
Політика23 листопада 2020 р.
Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси

Спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО уможливлює зловживання.
Політика23 жовтня 2020 р.
Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися

Вічна проблема двійників на виборах і як з нею боротися

Вічна проблема двійників на виборах і як з нею боротися

На виборах в Україні реєструють підозріло багато кандидатів-однофамільців. Не стали винятком і місцеві вибори-2020.
Політика5 жовтня 2020 р.
Belgien Brüssel | Ministerpräsident der Ukraine Denys Schmyhal

Чому "слуги народу" не люблять уряд Шмигаля

Чому "слуги народу" не люблять уряд Шмигаля

Уряд Дениса Шмигаля за кілька місяців розробив 89 законопроектів, але Верховна Рада розглянула лише 4 з них. В чому річ?
Політика13 серпня 2020 р.
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