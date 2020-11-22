 Другий тур виборів мерів в низці міст України пройшов відповідно до стандартів - КВУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Другий тур виборів мерів в низці міст України пройшов відповідно до стандартів - КВУ

Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці України міст відбувся відповідно до стандартів. Утім в п'яти містах спостерігачі зафіксували технології підкупу виборців, повідомили у Комітеті виборців України.

Другий тур місцевих виборів в половині міст України пройшов відповідно до стандартів, повідомили у КВУ

Другий тур місцевих виборів в половині міст України пройшов відповідно до стандартів, повідомили у КВУ

Другий тур виборів міських голів у низці українських міст пройшов відповідно до демократичних стандартів, але в п'яти містах помітили спроби підкупу виборців, повідомив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель у понеділок, 23 листопада на пресконференції.

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"За даними нашого спостереження, ми маємо підстави говорити, що в половині міст вибори відбулися відповідно до демократичних стандартів, але в п'яти містах з 11 наші спостерігачі відзначали застосування технологій, які є складовою механізмів з підкупу виборців", - сказав він, передає агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Кошель наголосив, що спостерігачі КВУ відзначали масове фотографування виборчих бюлетенів, підвезення виборців на дільниці, зокрема на приватних автівках. "Показовими були факти, зафіксовані нашими спостерігачами в Черкасах, коли приватними автомобілями довозили виборців до виборчих дільниць. Лише спостерігачі КВУ в Черкасах зафіксували близько десяти таких фактів. Також у Черкасах фіксували так звані каруселі і фотографування бюлетенів", - зазначив він.

Крім того, в Дніпрі в одній із неформальних Viber-груп з назвою "Підробіток. Вибори в Дніпрі" виборцям пропонували залишити свої паспортні дані і щоб у подальшому вони проголосували за 1,5 тисячі гривень. У день виборів 22 листопада ця група налічувала майже 25 тисяч учасників.

"Маємо підстави констатувати, що кількість фактів і масштаби технологій, пов'язаних із підкупом, значно зросли порівняно з першим туром виборів та порівняно з голосуванням 15 листопада. За умови низької явки технологія підкупу та активізації своїх електоральних груп значною мірою посилюється", - наголосив голова КВУ.

Крім того, Кошель звернув увагу на велику проблему з протиепідемічними заходами на виборчих дільницях. За його словами, знову було зафіксовано термометри, які не працювали. "У мене взагалі складається враження, що МОЗ самоізолювалося від виборів, і вони не зробили нічого ні в плані рекомендацій напередодні другого туру, ні в плані практичних дій, щоб дільниці були забезпечені належним чином", - підкреслив він.

Нагадаємо, 22 листопада пройшов другий тур місцевих виборів міського голови в 11 містах України. Вибори були у Дніпрі, Миколаєві, Львові, Полтаві, Рівному, Черкасах, Ужгороді, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі та Нікополі.

Згідно з опитуваннями, перемагають чинні мери Львова, Дніпра, Слов'янська та Черкас. 

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