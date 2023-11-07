Вибори в Україні під час війни - бути чи не бути?

У кінці жовтня цього року в Україні мали б відбутися парламентські вибори, а в березні наступного - президентські. Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну перекреслило всі ці плани. Чи не зовсім?

"Я вважаю, що нині вибори не на часі", - заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 листопада, у своєму відеозверненні. На його думку, наразі у воєнний час, коли є безліч викликів, "абсолютно безвідповідально якось так, легковажно і граючись, вкидати в суспільство тематику виборів".

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український президент вивчає можливість проведення виборів навесні 2024 року. Згодом народний депутат від опозиційної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко сказав, що Зеленський начебто вже навіть дав доручення Офісу президента готуватись до виборів. "Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність", - сказав Гончаренко в неділю, 5 листопада, в ефірі телеканалу "Еспресо".

Вагання президента і соціологія

Тема виборів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну порушується не вперше. Ще влітку в одному зі своїх інтерв'ю Володимир Зеленський скептично оцінив можливість проведення виборів в умовах війни, зауважуючи, що в такому випадку спостерігачі мають бути в окопах. Щоправда пізніше в інтерв'ю португальському телебаченню Зеленський сказав, що балотуватиметься на президентських виборах, якщо вони відбудуться до закінчення війни. А вже в жовтні в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 Зеленський заявив, що якщо Верховна Рада й уряд зможуть знайти відповіді на усі виклики, то вибори можна буде провести й під час воєнного стану.

"Вибори нині не на часі", - вважає президент України Володимир Зеленський Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Президент зараз вагається, - коментує голова Комітету виборців України Олексій Кошель зміну риторики Зеленського в питанні виборів. - Типова технологія його команди ще з 2019 року: інформаційні вкиди, аби подивитися на реакцію суспільства. За основу вони готові взяти проведення виборів в 2014 році в умовах війни і піти на голосування. Однак соціологічні опитування свідчать, що українці зараз не готові до виборів і це для них стало холодним душем".

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) за жовтень засвідчили, що 81 відсоток опитаних вважають, що вибори мають проводитися після війни, а не зараз, і лише 16 відсотків підтримують ідею проведення виборів попри війну. У вересні, за даним Центра Разумкова, 64 відсотки українців були проти проведення виборів під час війни. Саме зростанням негативу в суспільств до цієї ідеї, вважає Кошель, і обумовлена остання заява Володимира Зеленського про те, що "вибори не на часі".

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Хто чи що підштовхує українську владу до виборів під час війни?

В Україні законодавчо заборонено проведення президентських, парламентських та місцевих виборів в умовах воєнного стану. Режим воєнного стану запровадили ще у лютому 2022 року, раз поза раз продовжують його продовжують і передумов для його скасування поки що не немає. То чому ж тема виборів у країні, що воює, стала публічно дискутуватися?

Політолог, викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Петро Олещук констатує, що до цього Зеленського підштовхують західні партнери. "Західні партнери не сильно орієнтуються в українській реальній ситуації, але знають, що Україна - це демократія, тому значить, там повинні проводитися вибори. Це для того, аби вони могли казати своїм громадянам: "Дивіться, ми підтримуємо демократичну державу і демократичні цінності". Мабуть, у такому ключі неофіційно ведуться переговори з українською владою. Зрозуміло, що Україна не в тій ситуації, аби рішуче відкидати ці пропозиції, тому і такі вагання", - припускає Олещук.

Президент ПАРЄ Тіні Кокс вважає, що вибори в Україні треба проводити попри війну Фото: Kayhan Karaca/DW

Питання про проведення виборів в Україні міжнародна спільнота почала обговорювати ще в травні, коли президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна попри війну має організувати вибори, бо до цього зобов’язує статут Ради Європи. А в серпні під час візиту до Києва таку ж думку висловив і сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем. "Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна", - сказав він.

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що з одного боку країну схиляють до проведення виборів, аби уникнути закидів та спекулювання на темі про те, що Україна поступово перетворюється на диктатуру: мовляв, навіть у Росії відбуваються вибори. Окрім цього, є ризик маніпулювання Росією темою втрати легітимності Зеленського з березня наступного року, якщо виборів не буде, вказує Фесенко. З іншого боку, наголошує політолог, українська владна верхівка усвідомлює, що зараз найкращий час, аби перемогти й повторно легітимізуватися, адже у Зеленського зараз практично немає політичних конкурентів.

"У президентській команді дискутують, що саме зараз у Зеленського найкращі перспективи перемогти на президентських виборах, бо з затягуванням війни його персональний рейтинг та рейтинг "Слуг народу" падатимуть. Тому вони і вважають, що саме зараз рейтинг Зеленського найлегше конвертувати у голоси виборців", - каже Фесенко.

На його думку, зараз конкурувати з Зеленським на президентських виборах може лише головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, оскільки рейтинг суспільної довіри до нього нині надзвичайно високий. Однак Залужний жодного разу не обмовився про свої політичні амбіції і навряд чи захоче брати участь у виборах, оскільки пов’язує своє майбутнє з армією, вважає політолог. Всі інші ймовірні кандидати у президенти, на його думку, не мають достатньої електоральної підтримки.

Чи реально провести вибори під час війни?

Втім, чи реально зараз провести голосування? Адже проведення виборів в Україні в умовах війни забороняє не лише закон "Про режим воєнного стану", а й Виборчий кодекс. Прихильників проведення виборів під час воєнного стану це не зупиняє. Вони вказують, що Конституція України має найвищу силу над всіма законами, а там немає заборони щодо проведення виборів під час війни.

Однак опитані DW експерти звертають увагу на те, що у конституції хоча й нема заборони на проведення виборів під час війни, але вказано, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного стану вона продовжує працювати в старому складі доти, доки вже після скасування воєнного стану не буде обрано новий парламент. Натомість щодо продовження повноважень президента в умовах воєнного стану в основному законі справді нічого немає.

Остаточне слово щодо виборів під час війни за Конституційним судом України? Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/imago images

"Попри те, що Зеленський каже, що вибори не на часі, він так чітко й не окреслив свою позицію - чи це суперечить Конституції чи ні", - констатує голова Комітету виборців України Олексій Кошель. На його думку, президент мав би запропонувати звернутися до Конституційного суду з цього питання, а вже після висновку суду далі приймати рішення, виходячи з питань конституційності, безпечності проведення таких виборів. "Цього Зеленський не запропонував, тому ймовірність проведення виборів залишається", - каже Кошель.

Сам голова Комітету виборців України вважає, що за нинішніх умов вибори в Україні проводити не можна. "Як можна збирати велику кількість людей в одному місці, коли є загроза ракетного обстрілу, особливо у прикордонних областях? Чи будуть легітимними вибори, якщо у день голосування буде тривала тривога і люди не зможуть прийти на дільниці? Як під час тривоги діяти членам виборчих комісій: ховатися в укриття з бюлетенями чи залишати їх на дільниці? Як бути з військовими, які не можуть залишити позиції, аби проголосувати. Як забезпечити змагальність кандидатів, якщо в телевізорі лише єдиний телемарафон, на який не запрошують опозицію. Запитань більше, аніж відповідей", - зауважує голова КВУ.

Петро Оліщук, у свою чергу, припускає, що поки що проведення виборів не розглядається Офісом президента серйозно, адже щоб провести вибори навесні 2024, вже зараз потрібно оголошувати їхній старт, змінити законодавство, виділити гроші та вже запустити передвиборчу кампанію. "Поки що все вказує на те, що навесні виборів не буде. Однак навколо цього продовжаться дискусії", - зауважує викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Оліщук.