Проводити вибори в Україні, ігноруючи Конституцію, не можна

Якщо Конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану, то цього робити не можна, навіть якщо на користь проведення виборів є багато аргументів. Про це в інтерв'ю DW заявив засновник Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Водночас Захаров погодився з тим, що об'єктивна необхідність у проведенні виборів існує. Адже склад нинішнього парламенту не відповідає реаліям, які є в країні, що веде війну, констатує правозахисник. "Частина партій, які мали свої фракції, взагалі заборонені. Депутатів значно менше, ніж мало б бути, ще ніколи український парламент не був таким малочисленним. Та й взагалі владу необхідно регулярно змінювати", - визнає правозахисник.

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В умовах воєнного стану вибори будуть неповноцінні

Проте Захаров переконаний, що навіть за умови проведення виборів в умовах воєнного стану, вони будуть "неповноцінні апріорі". Він припускає, що ще можливо організувати голосування для громадян України, які виїхали за кордон. Голосування в окопах серед військовослужбовців, організувати, на його думку, "складно, але все-таки можна". "Але на окупованих територіях - я собі не уявляю, як це можна зробити", - сказав він.

Проте головна перешкода для проведення виборів - норма Конституції, яка забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану. "Або ж спочатку треба міняти Конституцію, потім проводити вибори, а цього не можна робити під час війни. Виходить замкнене коло", - прокоментував Захаров. Він закликав українську владу "не ухвалювати політичні рішення, ігноруючи Конституцію і норми права". "Це погана тенденція, і вона врешті-решт працюватиме проти держави і проти тих, хто це зробив. У цьому у мене немає жодних сумнівів", - наголосив правозахисник.

У жовтні 2024 року в Україні мали б відбутися парламентські вибори, а в березі - президентські. Але українська Конституція забороняє проведення виборів в умовах військового стану.

Потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування

Проте протягом останніх місяців дискусія довкола перспектив виборів-2024 активізувалася. Зокрема, про необхідність провести вибори в Києві під час пресконференції у Києві у серпні цього року заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, який наголосив, що вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення. "Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна", - сказав він.

Раніше таку ж думку висловив і президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс, який вважає, що попри заборону Конституції на проведення виборів, українська влада має "розв'язати цей виклик". "Це не наше питання - вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов'язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите", - переконаний президент ПАРЄ.

Ще наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський відреагував на такі пропозиції. В інтерв'ю Наталії Мосійчук він, зокрема, заявив, що для виборів у 2024 році в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства й додаткове фінансування, відзначивши, що в умовах війни забезпечити право кожного на волевиявлення буде нелегко. "І найголовніше: давайте тоді ризикувати разом. Спостерігачі тоді повинні бути в окопах, їх потрібно буде відправити на передову", - наголосив Зеленський.