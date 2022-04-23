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Воєнний стан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "воєнний стан".

Воєнний стан - це особливий правовий порядок, який запроваджується в країні в умовах війни або під час інших кризових обставин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів 23.04.2022

Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Завод Азовсталь в Маріуполі майже знищений - полк Азов

Завод "Азовсталь" в Маріуполі майже знищений - полк "Азов" 19.04.2022

55-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 19 квітня.
Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено

Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено 18.04.2022

З огляду на нинішню воєнну ситуацію, громадянам України подовжено можливість перетину кордону за внутрішнім українським паспортом, повідомили в Держприкордонслужбі.
Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: Слуга народу проти ідеї

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: "Слуга народу" проти ідеї 14.04.2022

"Слуга народу" не голосуватиме за законопроєкт про відповідальність для чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону до України під час воєнного стану, заявив голова фракції Давид Арахамія.

Продаж алкоголю в умовах воєнного стану: варто це робити чи ні (02.04.2022) 02.04.2022

У Києві після місячної заборони відновили продаж алкоголю. Міська влада закликає не зловживати напоями з градусом. І не втрачати тверезий розум в умовах воєнного стану.

В ЄС для українців готують понад 10 тисяч ліжкомісць в лікарнях

В ЄС для українців готують понад 10 тисяч ліжкомісць в лікарнях 15.03.2022

20-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 15 березня.
У Києві та області запроваджують комендантську годину до 17 березня

У Києві та області запроваджують комендантську годину до 17 березня 15.03.2022

20-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 15 березня.
Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти

Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти 09.03.2022

На період дії воєнного стану Україна запровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального.
У Києві збільшили тривалість комендантської години

У Києві збільшили тривалість комендантської години 26.02.2022

За словами мера Віталія Кличка, всі цивільні, які перебуватимуть на вулиці в період дії комендантської години, "вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога".

В Україні заборонили платіжні операції з суб'єктами в РФ і Білорусі

В Україні заборонили платіжні операції з суб'єктами в РФ і Білорусі 25.02.2022

Нацбанк України також заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями.
Воєнний стан: українцям обмежили зняття готівки у банках

Воєнний стан: українцям обмежили зняття готівки у банках 24.02.2022

З рахунку клієнта обмежено зняття готівки в обсязі 100 тисяч гривень на день. Безготівкові розрахунки здійснюватимуться без обмежень, повідомили в Національному банку України.
Зеленський: Воєнний стан вводиться на всій території України

Зеленський: Воєнний стан вводиться на всій території України 24.02.2022

Громадян України президент попросив, за можливості, залишатись удома і запевнив, що армія і сектор безпеки працюють.
Воєнний стан в Україні запровадять у разі повномасштабного наступу - Зеленський

Воєнний стан в Україні запровадять у разі повномасштабного наступу - Зеленський 22.02.2022

Володимир Зеленський вірить, що потужної війни проти України та значної ескалації з боку РФ не буде.
Зеленський розгляне пропозицію МЗС щодо припинення дипломатичних відносин із РФ

Зеленський розгляне пропозицію МЗС щодо припинення дипломатичних відносин із РФ 22.02.2022

За словами Зеленського, вже сьогодні він ухвалить рішення щодо припинення дипломатичних відносин з Росією на запит МЗС України.

Лукашенко підписав декрет щодо переходу влади у разі його загибелі

Лукашенко підписав декрет щодо переходу влади у разі його загибелі 09.05.2021

Згідно з декретом, підписаним Олександром Лукашенком, у разі загибелі правителя Білорусі влада переходить до Ради безпеки, а на території країни негайно запроваджується надзвичайний або воєнний стан.
У Вірменії скасували воєнний стан

У Вірменії скасували воєнний стан 24.03.2021

Парламент Вірменії скасував воєнний стан, запроваджений в країні 27 вересня минулого року.

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