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ПолітикаПівденна Корея

Загроза імпічменту: Юн Сок Йоль відкидає звинувачення

Валерій Сааков | Микола Лінке
12 грудня 2024 р.

Спроба запровадити воєнний стан у Південній Кореї робилася для "захисту нації й нормалізації державних справ", запевнив президент Юн Сок Йоль. Він відмовився залишити посаду добровільно і пообіцяв "боротися до кінця".

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Телезвернення президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до нації 12 грудня 2024 року
Звернення Юн Сок Йоля до націїФото: Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль виступив у четвер, 12 грудня, з телезверненням до нації та відмовився йти у відставку після скандалу з невдалим оголошенням воєнного стану.

Як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, Юн заявив, що відкидає звинувачення в заколоті. За його словами, він намагався запровадити воєнний стан "для захисту нації й нормалізації державних справ". "Нехай мені оголосять імпічмент або розпочнуть проти мене розслідування, я буду чесно протистояти цьому", - сказав він.

Юн заявив, що опозиція веде країну в "національну кризу", і пообіцяв "боротися разом із народом до останньої хвилини". За його словами, парламент, де домінує опозиція, "обернувся на монстра, що руйнує конституційний порядок ліберальної демократії". Він також заявив, що опозиція "танцює божевільний танець з шаблями", намагаючись усунути від влади демократично обраного президента країни.

Президент ще раз вибачився перед громадянами країни, "які були здивовані та стурбовані воєнним станом" і запевнив, що "не ухилятиметься від юридичної та політичної відповідальності за оголошення воєнного стану".

Юн Сок Йолю досі загрожує імпічмент

3 грудня Юн оголосив запровадження воєнного стану, щоб, як він заявив, "викорінити сили, що підтримують Північну Корею", і "підтримати конституційний порядок". Несподіване рішення він ухвалив на тлі суперечок між його партією "Громадянська сила" та опозиційною Демократичною партією "Тобуро" про проєкт бюджету. Однак парламент виступив проти і домігся скасування воєнного стану. Сам Юн перепросив перед громадянами та пообіцяв не повторювати цього.

Тепер опозиція прагне домогтися імпічменту президента. Раніше Юн Сок Йолю заборонили виїжджати з Південної Кореї, він перебуває під слідством. 7 грудня союз опозиційних сил у парламенті вже спробував оголосити йому імпічмент, але та спроба провалилася через бойкот голосування парламентарями від керівної партії й брак кворуму. 

Нове голосування щодо цього питання заплановане на суботу, 14 грудня. Для ухвалення імпічменту необхідно 200 голосів, а минулого разу забракло п'яти. Тепер очікується, що щонайменше сім членів керівної партії підтримають пропозицію про імпічмент, пише Reuters.

Південнокорейська поліція провела обшук в адміністрації президента 11 грудня. Перед цим, 10 грудня, суд арештував колишнього міністра оборони Кім Ен Хена, обвинуваченого в державній зраді через причетність до оголошення воєнного стану. Під вартою Кім спробував накласти на себе руки, проте цьому вдалося запобігти. Крім того, заарештовані генеральний комісар Національного агентства поліції Чо Джі Хо та начальник поліції Сеула Кім Бон Сік.

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