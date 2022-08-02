Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон

КонфліктиУкраїнаЯк українські чоловіки (не) виїжджають за кордон To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаАнна Філь02.08.20222 серпня 2022 р.Чи варто дозволити чоловікам виїжджати за кордон? Ця дискусія триває в Україні від початку воєнного стану. DW поспілкувалася з українцями, які обійшли цю заборону, і з тими, хто свідомо вирішив залишитися.https://www.dw.com/uk/zaborona-za-kordon-yak-ukrainski-choloviky-ne-vyizhdzhaiut-za-kordon/video-62674014Реклама