Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон

Анна Філь

02.08.2022 2 серпня 2022 р.

Чи варто дозволити чоловікам виїжджати за кордон? Ця дискусія триває в Україні від початку воєнного стану. DW поспілкувалася з українцями, які обійшли цю заборону, і з тими, хто свідомо вирішив залишитися.