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Безробіття
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Безробіття - неможливість реалізувати своє право на оплачувану працю.
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Новини
18 хв. тому
18 хв. тому
У Німеччині зріс рівень безробіття
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Докладно
Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах
Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах
Уряд створив програму "Армія відновлення", щоб долучати безробітних до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи?
Економіка
18.11.2022
18 листопада 2022 р.
06:30 хв.
Безробіття й інфляція як наслідок війни РФ проти України
Безробіття й інфляція як наслідок війни РФ проти України
Якою є ситуація на українському ринку праці та що робиться задля підтримки громядан, - в статті DW.
Економіка
07.11.2022
7 листопада 2022 р.
Осінній призов: кого Путін протиставить ЗСУ
Осінній призов: кого Путін протиставить ЗСУ
РФ перевела мобілізацію у прихований режим, заявили у генштабі ЗСУ. З листопада у Росії розпочався осінній призов.
Конфлікти
04.11.2022
4 листопада 2022 р.
05:31 хв.
Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?
Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?
Що означають свіжі статистичні дані щодо стану німецької економіки? DW проаналізувала статистику та прогнози експертів.
Економіка
27.08.2022
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Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон
Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон
Чи варто дозволити чоловікам виїжджати за кордон? DW поспілкувалася з тими, хто обійшов заборону, і тими, хто залишився.
Конфлікти
02.08.2022
2 серпня 2022 р.
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На яку допомогу можуть розраховувати українці в Німеччині?
У ФРН вже близько 800 тисяч біженців з України. Їм надали той самий рівень соцзахисту, що й іншим жителям ФРН. Що саме?
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Тести "яке ти дерево" і "якої якості дитина" від слуг народу
Лариса Денисенко
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26.06.2020
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