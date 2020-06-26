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Безробіття

Тема

Безробіття - неможливість реалізувати своє право на оплачувану працю.

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Новини

18 хв. тому

У Німеччині зріс рівень безробіття

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Докладно

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Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Уряд створив програму "Армія відновлення", щоб долучати безробітних до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи?
Економіка18 листопада 2022 р.06:30 хв.
Гривні

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Точка зору

Українська письменниця Лариса Денисенко

Тести "яке ти дерево" і "якої якості дитина" від слуг народу

Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
Політика26 червня 2020 р.