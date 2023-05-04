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СуспільствоУкраїна

Дефіцит водіїв в Україні: чи замінять жінки чоловіків?

Анна Пшемиська
10 жовтня 2024 р.

Через війну й мобілізацію в Україні гострий дефіцит водіїв. Дедалі більше ініціатив пропонують жінкам освоювати професію далекобійника. Як жінки навчаються кермувати вантажівками та чи йдуть працювати за фахом?

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У Державній службі зайнятості у відповідь на запит DW повідомили, що поки працевлаштуванняжінок за професіями, які вважаються "чоловічими", не масове. З початку року за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 111 тисяч жінок. Серед них було 33 водійки, 45 машиністок крана й 27 вантажниць. Здебільшого ж жінкийшли працювати у сфери торгівлі, освіти та медицини. У Конфедерації роботодавців вважають, що залучення жінок до так званих "чоловічих" професій - не панацея для проблем на ринку праці. Зокрема, і у сфері логістики.

У яких професіях українки заміняють мобілізованих чоловіків?

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