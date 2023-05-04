Дефіцит водіїв в Україні: чи замінять жінки чоловіків?

У Державній службі зайнятості у відповідь на запит DW повідомили, що поки працевлаштуванняжінок за професіями, які вважаються "чоловічими", не масове. З початку року за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 111 тисяч жінок. Серед них було 33 водійки, 45 машиністок крана й 27 вантажниць. Здебільшого ж жінкийшли працювати у сфери торгівлі, освіти та медицини. У Конфедерації роботодавців вважають, що залучення жінок до так званих "чоловічих" професій - не панацея для проблем на ринку праці. Зокрема, і у сфері логістики.

У яких професіях українки заміняють мобілізованих чоловіків? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video