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ПолітикаПівденна Корея

Імпічмент Юн Сок Йоля провалився, в Сеулі тривають протести

Олена Перепадя
7 грудня 2024 р.

Депутати від провладної партії бойкотували голосування, тому для ухвалення рішення опозиції забракло п'яти голосів. Тим часом деcятки тисяч людей вимагають імпічменту Юн Сок Йоля.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Юн Сок Йоль уникнув імпічменту через відсутність кворуму у парламентіФото: AP Photo/picture alliance

Подання щодо імпічменту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля провалилося через відсутність кворуму у парламенті країни. За даними агенції Yonhap, у суботу, 7 грудня, за подання проголосували усі 192 депутати від опозиції і троє обранців від правлячої партії "Сила народу", утім п'яти голосів забракло.

Частина сесійної зали парламенту Південної Кореї
Депутати провладної партії бойкотували голосування щодо імпічменту Юн Сок Йоля, вийшовши з сесійної зали Фото: Jeon Heon-kyun/Pool Photo via AP/picture alliance

Для успішного голосування парламенту необхідно було 200 голосів, однак більшість депутатів від правлячої партії бойкотували його, вийшовши з сесійної зали перед тим, як питання було поставлене на розгляд.

Опозиційна Демократична партія, яка має більшість у парламенті Південної Кореї, пообіцяла винести подання на розгляд ще раз.

Десятки тисяч людей вимагають відставки Юн Сок Йоля

Тим часом десятки тисяч людей зібралися на акцію протесту перед будівлею Національної асамблеї - парламенту Південної Кореї - й також вимагають відставки Юн Сок Йоля. 

Протести у Сеулі
Десятки тисяч людей під будівлею парламенту Південної Кореї вимагають імпічменту президентаФото: Anthony Wallace/AFP

Вимогу про відставку президента висувають за запроваджений ним 3 грудня воєнний стан у країні. Серед протестувальників, кількість яких південнокорейська поліція оцінює орієнтовно у 150 тисяч, - прихильники опозиції, члени профспілок та студенти.

Як повідомлялось, увечері 3 грудня президент Південної Кореї несподівано оголосив про запровадження в країні режиму воєнного стану і обґрунтував  його необхідність антидержавною діяльністю опозиції. Утім, вранці 4 грудня парламент схвалив вимогу до Юн Сок Йоля скасувати рішення, і він з цим погодився. Опозиція ж заявила про підготовку імпічменту, на вулицях почалися антипрезидентські протести. Вранці 7 грудня у телезверненні Юн вибачився перед громадянами країни за запровадження воєнного стану та заявив, що правляча партія визначить його майбутнє.   

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