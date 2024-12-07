Імпічмент Юн Сок Йоля провалився, в Сеулі тривають протести

Імпічмент Юн Сок Йоля провалився, в Сеулі тривають протести7 грудня 2024 р.
Подання щодо імпічменту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля провалилося через відсутність кворуму у парламенті країни. За даними агенції Yonhap, у суботу, 7 грудня, за подання проголосували усі 192 депутати від опозиції і троє обранців від правлячої партії "Сила народу", утім п'яти голосів забракло.
Для успішного голосування парламенту необхідно було 200 голосів, однак більшість депутатів від правлячої партії бойкотували його, вийшовши з сесійної зали перед тим, як питання було поставлене на розгляд.
Опозиційна Демократична партія, яка має більшість у парламенті Південної Кореї, пообіцяла винести подання на розгляд ще раз.
Десятки тисяч людей вимагають відставки Юн Сок Йоля
Тим часом десятки тисяч людей зібралися на акцію протесту перед будівлею Національної асамблеї - парламенту Південної Кореї - й також вимагають відставки Юн Сок Йоля.
Вимогу про відставку президента висувають за запроваджений ним 3 грудня воєнний стан у країні. Серед протестувальників, кількість яких південнокорейська поліція оцінює орієнтовно у 150 тисяч, - прихильники опозиції, члени профспілок та студенти.
Як повідомлялось, увечері 3 грудня президент Південної Кореї несподівано оголосив про запровадження в країні режиму воєнного стану і обґрунтував його необхідність антидержавною діяльністю опозиції. Утім, вранці 4 грудня парламент схвалив вимогу до Юн Сок Йоля скасувати рішення, і він з цим погодився. Опозиція ж заявила про підготовку імпічменту, на вулицях почалися антипрезидентські протести. Вранці 7 грудня у телезверненні Юн вибачився перед громадянами країни за запровадження воєнного стану та заявив, що правляча партія визначить його майбутнє.