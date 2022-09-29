На навчання за кордон: чи виправдана заборона для всіх?

Місяць тому історик Олексій, який от уже третій рік навчається в аспірантурі Центральноєвропейського університету у Відні, повернувся додому, аби допомагати Збройним силам України як волонтер. Наприкінці жовтня юнак планував їхати виступати на наукових конференціях у Польщу та США, а згодом знову повернутися в Україну, аби поєднувати волонтерську та наукову роботи. Як пояснює Олексій, третій і четвертий роки його навчання в аспірантурі не потребують обов'язкової присутності в університеті, втім передбачають участь у наукових заходах для представлення результатів роботи над дисертацією.

Ще 5 вересня міністерство внутрішніх справ України (МВС) опублікувало роз’яснення щодо виїзду студентів-чоловіків на навчання за кордон. "Українські чоловіки, які навчаються за кордоном на денній чи дуальній формі навчання і не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, - мають право на виїзд", - йдеться в розміщеному в Telegram-каналі МВС повідомленні , яке містить також необхідний для виїзду перелік документів. Але вже за кілька днів Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила про заборону виїзду для всіх чоловіків призовного віку, котрі здобувають освіту. Навіть за тієї умови, що ця категорія громадян не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Для Олексія це стало несподіванкою. "Коли я повертався, я на 90 відсотків був певен, що мені дозволять виїзд за кордон, бо я вступив не лише зараз і вчуся не в якомусь приватному університеті в маленькому польському чи словацькому містечку. Наразі ця заборона фактично руйнує мої плани, адже виступати онлайн за правилами не дозволять", - каже у розмові з DW Олексій та додає, що у Варшаві він мав би бути єдиним представником-науковцем з України.

Виїзд студентів-чоловіків - без плутанини не обійшлося

Після початку повномасштабної російської агресії в питанні виїзду студентів-чоловіків за межі України було чимало плутанини. Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема, військовозобов’язані здобувачі вищої освіти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною і дуальною формою освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Проте поїхати на навчання за кордон вони не можуть - це регулює постанова Кабінету міністрів України №57 від 27 січня 1995 року, яка якраз не передбачає, що такі здобувачі освіти мають право на виїзд з України під час воєнного стану.

Водночас, ще у березні та квітні ДПСУ публікувала роз’яснення , які передбачали що здобувачі освіти, які навчаються за кордоном, все ж мають право виїхати з країни. Як зазначається на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України , це питання вирішувалося за рахунок ініціативи головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – "військкомати отримали розпорядження надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим, хто навчається в іноземних вишах". Таким студентам необхідно було мати при собі документи від територіального центру комплектування на підтвердження цього дозволу. І от, починаючи від 14 вересня, виїзд з України всім студентам заборонено.

Фейкові студенти - причина повної заборони

Запровадження такої заборони в ДПСУ пояснили помітним збільшенням кількості випадків зловживань, коли військовозобов’язані чоловіки хотіли під видом виїзду на навчання перетнути кордон. "Лише за липень-серпень виявили близько 600 підроблених документів, які начебто підтверджували навчання за кордоном. Загалом, починаючи від 24 лютого, прикордонники не пропустили майже 3000 людей, які використовували підроблені документи або намагалися перетнути кордон в інший незаконний спосіб", - розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Він наголосив, що саме зловживання та підроблені документи стали причиною рішення вищого військового керівництва скасувати пропуск за межі України для всіх студентів.

Пропозицій виїхати за межі України начебто для навчання за кордоном у соціальних мережах справді не бракувало. Численні Telegram-канали рясніли пропозиціями покинути країну під виглядом студента. Про подібні зловживання також повідомляли правоохоронці. Так, у серпні за організацію схеми незаконного переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків під видом студентів, які нібито навчаються в Польщі, затримали доцента кафедри одного зі столичних вишів.

"Колективна відповідальність"

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов називає "доволі дивною" аргументацію причини запровадження повної заборони на перетин кордону збільшенням кількості фейкових студентів. "Таким чином фактично запроваджується колективна відповідальність непричетних осіб за особисте правопорушення конкретної особи", - каже Горбачов у розмові з DW і додає, що натомість "варто було б запровадити більш якісні механізми виявлення фіктивних документів на навчання і не обмежувати права доброчесних громадян".

Невиправданим рішення щодо заборони для студентів-чоловіків на виїзд на навчання за кордон вважає й експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський. Він нагадує, що держава може обмежувати права людей на пересування під час воєнного стану, однак вважає, що це повинно мати легітимну ціль. "Якби це були люди, яких хотіли би мобілізувати, це було б логічне пояснення. Але закон забороняє це робити. Тому це знущання над молоддю, бо вони навпаки можуть вивчитися і повернутися відбудовувати Україну. До того ж, наразі більшість українських вишів навчають лише дистанційно, й багато професій здобути онлайн неможливо", - нарікає правозахисник.

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Необхідність термінового вирішення

Якщо аспіранту Олексію відрахування через те, що він не може виїхати з України, поки що не загрожує, студенти бакалаврату та магістратури опинилися в зовсім іншій ситуації. У країнах ЄС новий семестр або вже розпочався, або розпочнеться незабаром, і якщо студенти вчасно не прибудуть до вишів, вони можуть втратити своє місце навчання. "Необхідно, щоб відмова у виїзді за кордон була офіційною. Адже щоб пояснити закордонному закладу вищої освіти, що людина не може виїхати, треба офіційний документ на підтвердження цього", - наголошує Горбачов. Вимагати офіційну причину відмови радить й адвокат Станіслав Борис, якщо студент збирається оскаржувати заборону на виїзд у суді.

Тим часом аспірант Центральноєвропейського університету у Відні Олексій позиватися не збирається. "Я розумію рішення військового керівництва і вважаю, що претензії мають бути не до них, а до псевдостудентів, які підробляли документи", - зауважує чоловік.