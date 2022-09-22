Українським чоловікам заборонили виїзд до іноземних вишів

Громадянам України призовного віку, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, з 14 вересня заборонили виїжджати з країни. Про це у четвер, 22 вересня, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко агентству "Інтерфакс-Україна".

Демченко нагадав, що попри запровадження воєнного стану, в березні студентам, які вже навчалися в іноземних ВНЗ до 24 лютого, дозволили виїжджати з країни. "Проте останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних вишах", - зазначив він.

За словами речника ДПСУ, лише протягом липня-серпня прикордонники виявили близько 600 підроблених документів про навчання закордоном. "Через це за рішенням найвищого військового керівництва було ухвалено чергове рішення відмовити такій категорії також у праві перетину кордону", - повідомив Демченко.

Чоловіки в очікуванні виїзду закордон

З 24 лютого в Україні діє правовий режим воєнного стану, який серед іншого обмежує право більшості чоловіків призовного віку виїжджати за кордон. На початок вересня ДПСУ виявила близько 8 тисяч чоловіків, які намагалися покинути країну в період воєнного стану, не маючи на це законних підстав. В українському суспільстві неодноразово закликали розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволятимуть покидати країну під час війни.

27 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що чоловіки-моряки зможуть виїжджати з України за умови погодження територіального центру комплектування. Також у серпні в Кабінеті Міністрів анонсували, що фізичним особам-підприємцям та компаніям дозволять відправляти в короткострокові закордонні відрядження деяких співробітників, але відповідне рішення так і не було ухвалене урядом.