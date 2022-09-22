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Чоловікам-студентам призовного віку заборонили виїжджати на навчання до іноземних ВНЗ. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP
СуспільствоУкраїна

Українським чоловікам заборонили виїзд до іноземних вишів

Степан Смишляєв
42 хв. тому

Збільшення кількості документів-підробок про навчання закордоном призвело до рішення скасувати дозвіл студентам покидати Україну, повідомили у Державній прикордонній службі.

https://www.dw.com/uk/ukrainskim-colovikam-zaboronili-viizd-do-inozemnih-visiv/a-63209101

Громадянам України призовного віку, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, з 14 вересня заборонили виїжджати з країни. Про це у четвер, 22 вересня, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко агентству "Інтерфакс-Україна".

Демченко нагадав, що попри запровадження воєнного стану, в березні студентам, які вже навчалися в іноземних ВНЗ до 24 лютого, дозволили виїжджати з країни. "Проте останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних вишах", - зазначив він.

За словами речника ДПСУ, лише протягом липня-серпня прикордонники виявили близько 600 підроблених документів про навчання закордоном. "Через це за рішенням найвищого військового керівництва було ухвалено чергове рішення відмовити такій категорії також у праві перетину кордону", - повідомив Демченко.

Чоловіки в очікуванні виїзду закордон

З 24 лютого в Україні діє правовий режим воєнного стану, який серед іншого обмежує право більшості чоловіків призовного віку виїжджати за кордон. На початок вересня ДПСУ виявила близько 8 тисяч чоловіків, які намагалися покинути країну в період воєнного стану, не маючи на це законних підстав. В українському суспільстві неодноразово закликали розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволятимуть покидати країну під час війни.

27 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що чоловіки-моряки зможуть виїжджати з України за умови погодження територіального центру комплектування. Також у серпні в Кабінеті Міністрів анонсували, що фізичним особам-підприємцям та компаніям дозволять відправляти в короткострокові закордонні відрядження деяких співробітників, але відповідне рішення так і не було ухвалене урядом.

Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон

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