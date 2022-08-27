Морякам дозволили виїжджати з України за погодженням

Уряд дозволив виїзд моряків для роботи на суднах за погодженням територіальних центрів комплектування. Крім того, для проходження практики з країни випускатимуть курсантів.

Чоловіки-моряки зможуть перетинати на виїзд кордон України за умови погодження територіального центру комплектування. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України у суботу, 27 серпня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - пояснив доцільність рішення глава українського уряду.

За його словами, виїзд за кордон стане можливим для тих чоловіків, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. Крім того, з країни випускатимуть студентів-курсантів профільних закладів освіти для проходження практики на судні.

Тижневі відрядження для роботи бізнесу

Раніше уряд дозволив чоловікам робочі відрядження за кордон за умови внесення 200 тисяч гривень до державного "Ощадбанку". Йдеться про програму "єВідрядження", яку в експериментальному режимі Кабмін запускає з 1 вересня у додатку "Дія".

Скористатися нею зможуть фізичні особи-підприємці та працівники юросіб, які не мають податкової заборгованості та отримують заробітну плату не менше 20 тисяч гривень. Термін відрядження не повинен перевищувати сім днів.

Заборона на виїзд для чоловіків під час воєнного стану

15 серпня Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб - до 21 листопада. Воєнний стан в Україні запровадили вранці 24 лютого у відповідь на повномасштабне вторгнення російської армії. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

Цей особливий правовий режим серед іншого обмежує право більшості чоловіків призовного віку виїжджати за кордон. В українському суспільстві неодноразово закликали розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволятимуть покидати країну під час війни. Було зареєстровано кілька петицій до президента Володимира Зеленського, який відкинув скасування обмежень до завершення дії воєнного стану, нагадавши, що захист суверенітету і територіальної цілісності держави є обов'язком громадян.

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