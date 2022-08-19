200 тисяч гривень: уряд дозволив чоловікам виїжджати за кордон у відрядження

Українським чоловікам з 1 вересня дозволять виїжджати за кордон за умови внесення 200 тисяч гривень до "Ощадбанку". Про це у п'ятницю, 19 серпня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Йдеться про програму "єВідрядження", яку в експериментальному режимі запускає уряд. "Підготуйтесь до старту "єВідрядження": подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку", - написав він у Telegram.

Умови для виїзду за кордон

За словами Федорова, програма дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити в короткострокове закордонне відрядження деяких співробітників, яким наразі такий виїзд заборонено через воєнний стан.

Середня зарплата працівника, який бажає поїхати за кордон, в компанії має бути щонайменше 20 тисяч гривень, а термін відрядження не повинен перевищувати сім днів. Дозвіл на виїзд за кордон можна буде оформити в додатку "Дія".

Раніше перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, коментуючи програму, послалася на "великий запит експортно орієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон”.

Заборона на виїзд для чоловіків під час воєнного стану

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада України затвердила продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб - до 21 листопада. Воєнний стан в Україні запровадили вранці 24 лютого у відповідь на повномасштабне вторгнення російської армії. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Через те, що війна триває, їх вже один раз продовжували.

Цей особливий правовий режим серед іншого обмежує право більшості чоловіків призовного віку виїжджати за кордон. В українському суспільстві неодноразово закликали розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволятимуть покидати країну під час війни. Було зареєстровано кілька петицій до президента Володимира Зеленського.