Рада затвердила продовження воєнного стану і мобілізації на 90 днів

Верховна Рада України затвердила продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб - до 21 листопада. За затвердження відповідних указів президента України Володимира Зеленського на засіданні в понеділок, 15 серпня, проголосували 328 народних депутатів, свідчить сайт парламенту.

Воєнний стан в Україні запровадили вранці 24 лютого у відповідь на початок повномасштабного вторгнення російської армії. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Через те, що війна триває, їх вже один раз продовжували. Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, а також тимчасове обмеження конституційних прав і свобод громадянина.

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Ще 270 мільярдів гривень на оборону

У понеділок Верховна Рада також збільшила видатки державного бюджету на поточний рік на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, основні кошти будуть спрямовані на військові потреби. 241 мільярд гривень спрямують міністерству оборони, 23 мільярда - міністерству внутрішніх справ, 2,5 мільярда - Службі безпеки України, 2,2 мільярда - Головному управлінню розвідки. Решта коштів піде Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, Управлінню державної охорони, Службі зовнішньої розвідки та міністерству економіки.

Таким чином, загальні видатки українського бюджету на безпеку та оборону в 2022 році сягнуть 1,2 трильйона гривень, написав Железняк у Telegram.