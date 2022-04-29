Верховна Рада України - український парламент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Верховна Рада".

Верховна Рада України є законодавчим органом української держави. До складу Верховної Ради входять 450 народних депутатів, які обрираються терміном на п’ять років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.