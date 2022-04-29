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Верховна Рада України

Верховна Рада України - український парламент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Верховна Рада".

Верховна Рада України є законодавчим органом української держави. До складу Верховної Ради входять 450 народних депутатів, які обрираються терміном на п’ять років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні 29.04.2022

В Україні зупинили діяльність проросійських політсил. Які шанси у їхніх членів та сповідуваних ними ідей залишитися у політичному житті держави - у матеріалі DW.
Компенсація за знищене житло в Україні: що можна зробити уже зараз

Компенсація за знищене житло в Україні: що можна зробити уже зараз 17.04.2022

Верховна Рада ще напрацьовує фінальну версію законопроєкту щодо компенсації за пошкоджене чи знищене під час війни житло. Проте документувати втрати і повідомляти про них треба уже зараз.

В Україні заборонили символіку Z і V

В Україні заборонили символіку "Z" і "V" 14.04.2022

Літери "Z" та "V" стали одним із символів агресії Росії проти України, йдеться у законі, який ухвалила Верховна Рада у четвер, 14 квітня.
Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом

Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом 14.04.2022

Народні депутати України закликають міжнародні організації, уряди та парламенти держав світу до визнання геноциду українського народу Росією, російських злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.
Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: Слуга народу проти ідеї

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: "Слуга народу" проти ідеї 14.04.2022

"Слуга народу" не голосуватиме за законопроєкт про відповідальність для чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону до України під час воєнного стану, заявив голова фракції Давид Арахамія.

Рада розширила дію закону про конфіскацію майна в умовах війни

Рада розширила дію закону про конфіскацію майна в умовах війни 01.04.2022

Примусово вилучати майно на користь України відтепер зможуть і у фізичних осіб - громадян РФ, а також в осіб, які не є громадянами РФ, але мають тісний зв'язок з агресором.
Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні 30.03.2022

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Окрім заборони російської церкви в Україні, нардепи пропонують націоналізувати всю церковну власність її керівництва.
Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку

Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку 24.03.2022

У відставку подав міністр аграрної політики України Роман Лещенко. Ймовірно, його обов'язки виконуватиме перший заступник Тарас Висоцький.
Державні органи в Україні зможуть використовувати хмарні сервіси

Державні органи в Україні зможуть використовувати хмарні сервіси 16.03.2022

В Україні з'явився закон, що дозволяє державним органам використовувати хмарні сервіси. Влада сподівається, що це знизить ризик корупції під час закупівель обладнання та зменшить витрати з бюджету.
Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан

Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан 23.02.2022

Депутати затвердили введення надзвичайного стану по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де і так діє спеціальний режим.
Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті

Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті 23.02.2022

Народні депутати внесли зміни до державного бюджету 2022 року, збільшивши доходну та видаткову частину бюджету на 26,5 мільярдів гривень. 23 мільярди з них підуть на оборону.

В Україні планують дозволити обіг цивільної вогнепальної зброї

В Україні планують дозволити обіг цивільної вогнепальної зброї 23.02.2022

Український парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. Документ пропонує визначити умови та порядок отримання українцями права власності на неї.

В Україні ініціюють введення надзвичайного стану

В Україні ініціюють введення надзвичайного стану 23.02.2022

На території України, крім Донецької та Луганської областей, планують запровадити режим надзвичайного стану. Рішення має затвердити Верховна Рада України.

Верховна Рада підтримала введення санкцій проти депутатів Держдуми

Верховна Рада підтримала введення санкцій проти депутатів Держдуми 23.02.2022

Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження персональних санкцій проти депутатів Держдуми, які підтримали визнання "ЛДНР". Санкції розглядатиме РНБО.
Визнання Путіним ДНР та ЛНР: як відреагували в Україні

Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": як відреагували в Україні 22.02.2022

Після визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР" в Україні сподіваються на західні санкції проти РФ, лунають заклики щодо оголошення воєнного стану в країні. Як у Києві відреагували на рішення кремлівського лідера - у DW.
В Україні відзначають День єднання

В Україні відзначають День єднання 16.02.2022

В Україні 16 лютого оголосили Днем єднання. Українці вивішують на будівлях та спорудах державні прапори. Президент України Володимир Зеленський закликав до згуртованості та миру.
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