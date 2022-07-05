 Повсюдна мобілізація в Україні: чи законні повістки на пляжах і заправках | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.07.2022

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Україна

Повсюдна мобілізація в Україні: чи законні повістки на пляжах і заправках

Українські чоловіки все частіше зустрічають військових комісарів, які роздають повістки на вулицях, у ресторанах чи біля церкви. DW з'ясовувала, наскільки це законно і чи допомагає це армії.

Українські військові неподалік Лисичанська на Луганщині, кінець червня 2022

Українські військові неподалік Лисичанська на Луганщині. Запеклі бої там тривали близько двох місяців

У Святошинському територіальному центрі комплектування (ТЦК) - колишньому військкоматі - не так багатолюдно, як у перші тижні після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Тоді пішли воювати і резервісти, і люди без досвіду. На службу набирали за спрощеною процедурою.

Нині ж ТЦК мають більше часу і ресурсів, ніж у перші тижні повномасштабної війни, тож більш детально проводять медичний огляд військовозобов'язаних, зважують їхню сімейну ситуацію і особисті якості, розповідає полковник Юрій Максимів, начальник Київського міського ТЦК. За його словами, до центрів комплектування досі прибувають і добровольці, і ті, кого викликали за повісткою. Усі спершу проходять співбесіду, а потім - медичний огляд. Якщо чоловік придатний, його відправляють на навчання. Коли ж ідеться про службовців із досвідом, вони їдуть на злагодження, аби вони згадали бойові навички. "На фронт одразу нікого зараз не відправляють", - каже начальник військкомату.

Невелика черга на проходження лікарської комісії у ТЦК (військкоматі) в Києві

Невелика черга на проходження лікарської комісії у ТЦК (військкоматі) в Києві

При цьому Максимів наголошує: від початку війни жодних хвиль мобілізації не існує. "Наразі є указ президента від 24 лютого - це указ про загальну мобілізацію", - відзначає він. Згідно з ним, отримати повістку може будь-який українець віком від 18 до 60 років.

Повістки на зупинках, заправках, блокпостах

Житель Житомирщини Євгеній Романчук розповідає, що йому намагалися вручити повістку тричі і щоразу - просто на вулиці. "Мене зупинили військові комісари і сказали: "Добрий день! Ви стоїте на обліку?". Я сказав, що ні. Мені сказали: "Тримайте, вам повістка", - розповідає чоловік.

Опісля Євгеній стикався з комісарами ще на одній зупинці громадського транспорту і на автозаправці. На той час чоловік уже відвідав ТЦК і мав висновок лікарської комісії: хворіє на бронхіальну астму, тож тимчасово непридатний до служби. Євгеній каже, що за потреби готовий служити, але мобілізації "на зупинках" дивується: "Чому не приходить конверт із запрошенням?".

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Адвокат Станіслав Борис, який з 24 лютого консультує громадян щодо юридичних аспектів мобілізації, зауважує, що в законодавстві не передбачено конкретного місця вручення повістки, тобто вручати її на вулиці, в супермаркеті чи на блокпосту - законно. "Правильним би було чисто юридично, щоб повістка була виписана в комплектувальному центрі на конкретну людину і безпосередньо їй вручена. Але не можна сказати, що це порушення, яке дозволяє людині не прийти до військкомату", - відзначає юрист.  

Повістка поштою

Юрій Ерметов, викладач математики з Хмельницького, має інвалідність, а тому мобілізація на нього не поширюється. Тим не менш, він добровільно звернувся до місцевого ТЦК 24 лютого, але його не прийняли. Та нещодавно Ерметов отримав повістку поштою. "Не зовсім було зрозуміло, що це таке. Я знаю, що є декілька видів повісток: або уточнити облікові дані, або пройти медкомісію, або, власне, вже піти у військо. А в повістці цього не було зазначено. І не було зазначено, коли і куди я маю з'явитися", - розповідає чоловік.

Військовозобов'язаний хлопець під час проходження медичної комісії у військкоматі

Співробітники військкомату в Києві запевняють, що ретельно перевіряють стан здоров'я військовозобов'язаних

Після отримання повістки Ерметов знову вирушив до військкомату, де лікарська комісія ще раз підтвердила непридатність до служби. Тим не менш незрозуміла повістка змусила чоловіка понервувати: "Мене викликали, прямо не сказали, для чого. І я собі все це прокрутив, навіть собі десь подумав: а раптом доведеться піти?".

Чи можна оскаржити повістку?

За словами адвоката Станіслава Бориса, повістку, яку отримав Юрій, теоретично можна було б вважати незаконною, адже вона не оформлена належним чином. Закон вимагає, аби в документі було зазначено, куди, коли і навіщо людина має з'явитися. Також юрист наголошує, що вручати повістки мають право співробітники військкоматів, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств і установ, тоді як поліція чи представники тероборони самі цього робити не можуть. "Якщо повістка вручена неуповноваженою особою чи містить не всі необхідні реквізити, аргументи з цього приводу можна надавати в суді в разі притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності".

За неявку у військкомат для проходження лікарської комісії передбачений штраф до 3400 гривень. Якщо ж військовозобов'язаний визнаний придатним, але ухиляється від служби, то це вже тягне за собою кримінальну відповідальність, можливе покарання - від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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Повістки як покарання

Тим часом усе частіше вручення повісток відбувається показово, в рамках рейдів у неочікуваних місцях. Так, наприкінці червня поліція Києва разом із військовими комісарами провели рейд нічними закладами столиці і вручили 219 повісток порушникам комендантської години. На пляжах Одеси запрошення до військкоматів уже кілька разів отримували чоловіки, які відпочивали біля моря попри заборону.

Тоді як законність такої роздачі повісток юристи не піддають сумніву, серед військових вона викликає неоднозначну реакцію. Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, який працював піарником, але 24 лютого добровільно пішов служити, вважає, що насильне притягнення на службу людей з клубів і пляжів знецінює честь військових і нівелює реформи, яких збройні сили зазнали з 2014 року. "Треба покарати людей - покарайте їх правильно, згідно з законом, придумайте публічні роботи, відправте розбирати завали… Але поважайте і військових, які віддали життя військовій службі, які з мотивацією прийшли 24 лютого і служать", - обурюється військовослужбовець.

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Водночас начальник Київського міського ТЦК Юрій Максимів вважає за потрібне нагадувати громадянам, що в державі триває війна. "Якщо ти маєш час під час комендантської години, порушуючи вимоги законодавства, відпочивати в якомусь закладі, то чому не виконуєш свій військовий і громадянський обов'язок із захисту батьківщини?" - запитується начальник військкомату. Юрій Максимів наголошує, що до мобілізації під час поліцейських рейдів вдалися після обговорення з військово-цивільною адміністрацією і не тому що ТЦК критично бракує призовників. "Громадяни повинні бачити потужну державу", де кожен рівний перед законом, каже він.

Наразі мобілізацію в Україні офіційно продовжено до 23 серпня. Але в міноборони наголошують, що вона триватиме, доки потрібно буде доукомплектовувати підрозділи, які чинять спротив російській армії.

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