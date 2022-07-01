"Прихована мобілізація йде активно та масово". Кого і як набирають у ЗС РФ

На п'ятий місяць війни Росії з Україною в РФ так і не оголосили загальну мобілізацію - попри різні прогнози. Бойові завдання зараз виконуються силами контрактників зі збройних сил РФ та ПВК, а також мобілізованими зі самопроголошених проросійських сепаратистських утворень на Донбасі. Проте, військкомати в РФ ведуть активну як ніколи роботу з пошуку потенційних контрактників, але й на строковиків полюють з подвійною силою, зазначають експерти.

Порядок денний для ветерана бойових дій

Російський ветеран бойових дій Олександр (ім'я змінено. - Ред.) уже кілька років живе за кордоном. У російському паспорті у нього досі вказана місцева адреса реєстрації, за якою зараз живуть його батьки. Напередодні родичі Олександра виявили у поштовій скриньці повістку з військкомату з вимогою з'явитися та стати на військовий облік.

"Я перебуваю на військовому обліку в цьому військкоматі уже понад 20 років - відколи відслужив як рядовий. Я ветеран бойових дій, - дивується Олександр у розмові з DW. - Не знаю, з чим це пов'язано, але здогадуюсь, що це прихована мобілізація". Сам Олександр засуджує напад Росії на Україну і каже, що якби отримав подібну повістку, будучи в Росії, то спробував би якнайшвидше виїхати з країни.

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Повістки у військкомат дедалі частіше надходять росіянам з армійським і бойовим досвідом. У соцмережі "ВК" користувачі діляться тривожними новинами про виклик до військкомату та радяться, як на них реагувати. "Син 14 (червня) їздив, нічого страшного, документи подивилися, про контракт запитали і звільнили, - заспокоює учасниця групи "Жіночий Архангельськ" користувачка Ганна. - Нікого силою не тягнуть, все нормально".

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Незвичайні пошуки контрактників у Росії

Правозахисник Олександр Горбачов, який багато років допомагає призовникам, підтверджує, що така практика пошуку контрактників з'явилася після початку війни - але не одразу, а близько місяця тому. "Раніше на контракт набирали строковиків і тих, хто сам прийшов (у військкомат. - Ред.), - каже він. - Але ні масове обдзвонювання, ні виклики у військкомат зовсім не проводилися".

Втім, про строковиків, яких у майбутньому можна заангажувати на контракт, теж не забувають. Їхні права і раніше часто порушувалися, але цього року є безпрецедентні випадки, розповіла глава "Солдатських матерів Петербурга" Оксана Парамонова. Наприклад, студентів останнього курсу з відстрочками до 30 червня запрошують у військкомат до цієї дати на невинну процедуру на кшталт уточнення даних. Будучи впевненими, що їх не можуть забрати до армії, молоді люди приходять до військкомату, але там ухвалюють рішення про призов попри відстрочку.

Крім того, на гарячу лінію "Солдатських матерів Петербурга" стали частіше скаржитися на призов чоловіків із захворюваннями, які протипоказані для служби в армії. Так, зафіксовано випадки відправлення на призовний пункт людей із бронхіальною астмою та серцево-судинними захворюваннями. Якщо показники здоров'я хороші (наприклад, завдяки лікам) - можна служити, вважають у військкоматах.

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Військкомати звертаються до бізнесу

Глава "Солдатських матерів Петербурга" звертає увагу ще на одну практику, яка раніше була непопулярна - співробітників-чоловіків викликають у військкомат через військово-обліковий стіл організацій. Для цього до компанії з військкомату приходять списки співробітників, яких з якоюсь метою хочуть там бачити. Повістку, отриману за місцем роботи, на відміну від кинутої в поштову скриньку, не можна проігнорувати - за неявку можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Російські солдати-строковики у їдальні (архівне фото)

У самому військкоматі силою до контракту нікого не примушують, твердять правозахисники. Виняток - Чечня. Там чоловіків змушують вирушати на фронт за допомогою викрадень, тортур та кримінальних справ, повідомив нещодавно портал The Insider. Оксана Парамонова каже, що така поведінка військкоматів нетипова для решти регіонів.

"Швидше, можна говорити про випадки не прямого психологічного тиску, а про спроби ввести людину (потенційного контрактника. - Ред.) в оману щодо виплат, пільг та умов служби", - пояснює Парамонова. На гарячу лінію організації надходить багато дзвінків зі скаргами недотримання умов контрактів. Але зрештою з'ясовується, що бійці просто не прочитали договір, перш ніж підписати його, розповіла правозахисниця.

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Небувале грошове забезпечення контрактникам

Часто примушувати вирушити на війну і не потрібно. Біля мобільних пунктів відбору на військову службу у вигляді звичайних наметів у різних містах нерідко можна побачити черги з цікавих. Наприкінці травня Володимир Путін скасував граничний вік для проходження військової служби - тепер вирушити на війну можуть і охочі старше сорока років. Серед цієї категорії росіян підтримка дій ЗС РФ в Україні є особливо великою.

Важливим стимулом для участі у війні для багатьох росіян є хороша зарплата. Пункти відбору на військову службу за контрактом розмістили десятки оголошень про наймання військовослужбовців. Здебільшого там вказано зарплату від двохсот тисяч рублів на місяць (приблизно 3500 євро. - Ред.) . Це вп'ятеро більше, ніж середня зарплата росіянина торік.

В описі вакансій прямо не йдеться, що доведеться брати участь у бойових діях, але на це вказують непрямі ознаки. Наприклад, наприкінці опису зазначено: "Під час проведення спеціальної військової операції контракт може укладатися на термін від 4 місяців". Оксана Парамонова додає, що у мирний час контрактники не мають такої високої зарплати. За словами Олександра Горбачова, звичні зарплати починаються не від 200 тисяч, а від 25 тисяч рублів (приблизно 445 євро. - Ред.).

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Ризики загальної мобілізації у Росії

"Прихованої мобілізації у сенсі насильницького призову до збройних сил з метою участі у воєнних діях в Україні - її немає", - констатує старший аналітик НКО International Crisis Group Олег Ігнатов.

Західні ЗМІ та військові чиновники очікували, що Путін оголосить загальну мобілізацію 9 травня. Цього не сталося, але ймовірність такого оголошення завжди залишається на порядку денному в країні-учасниці воєнного конфлікту, каже Ігнатов. За його словами, таке рішення досі не ухвалено з політичних причин - пасивні прихильники війни у такому разі можуть швидко перетворитися на її активних противників.

Експерт пояснює, що перевага Росії в артилерії поки що дозволяє їй компенсувати дефіцит у піхоті для просування на Донбасі. На Дніпро, Одесу та Київ цих сил уже не вистачить. "Ми не знаємо, наскільки до кінця готова йти Росія в Україні, - висновує Ігнатов. - Росія не змінює своїх цілей і політики. Це означає, що якщо вони будуть притиснуті в кут, то можуть оголосити і (загальну. - Ред.) мобілізацію".