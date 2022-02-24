 Росія напала на Україну (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.02.2022

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Політика й суспільство

Росія напала на Україну (фотогалерея)

Вранці 24 лютого російські війська здійснили напад на Україну на Донбасі, з території Білорусі та Росії, а також анексованого Криму. Останні події - у фотодобірці DW.

  • Напад на Маріуполь

    Війна. Росія атакує Україну

    Атака у межах п'яти областей

    Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.  

  • Російська техніка поблизу Донецька

    Війна. Росія атакує Україну

    Путін назвав війну "спецоперацією"

    Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Війна. Росія атакує Україну

    Зеленський увів воєнний стан по всій Україні

    Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.

  • Київ уночі 24 лютого 2022 року

    Війна. Росія атакує Україну

    Атаки на об'єкти інфраструктури

    Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.

  • Центр Києва вранці 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    Цивільних просять залишатися вдома

    Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.

  • Київ у ніч на 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    "Чорний день для Європи"

    "Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.

  • Президент США Джо Байден

    Війна. Росія атакує Україну

    Байден: Світ притягне РФ до відповідальності

    "Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.

  • Єнс Столтенберг

    Війна. Росія атакує Україну

    НАТО скликає екстрене засідання

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії. 

    Автор: Олена Перепадя


  • Напад на Маріуполь

    Війна. Росія атакує Україну

    Атака у межах п'яти областей

    Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.  

  • Російська техніка поблизу Донецька

    Війна. Росія атакує Україну

    Путін назвав війну "спецоперацією"

    Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Війна. Росія атакує Україну

    Зеленський увів воєнний стан по всій Україні

    Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.

  • Київ уночі 24 лютого 2022 року

    Війна. Росія атакує Україну

    Атаки на об'єкти інфраструктури

    Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.

  • Центр Києва вранці 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    Цивільних просять залишатися вдома

    Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.

  • Київ у ніч на 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    "Чорний день для Європи"

    "Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.

  • Президент США Джо Байден

    Війна. Росія атакує Україну

    Байден: Світ притягне РФ до відповідальності

    "Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.

  • Єнс Столтенберг

    Війна. Росія атакує Україну

    НАТО скликає екстрене засідання

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії. 

    Автор: Олена Перепадя


    

DW.COM

ЗСУ повідомили про збиття п'яти літаків та двох вертольотів РФ на Донбасі

За даними генштабу ЗСУ, російські війська під час нападу на Україну зазнали втрат. Зокрема, на Донбасі збили п'ять літаків ВКС РФ та два вертольоти.  

Українська сторона повідомляє про перші жертви російського нападу

ДПСУ повідомила про загибель прикордонника у Херсонській області, надходять дані про смерті цивільних громадян по Україні.  

Кордон України зазнав атаки з боку РФ та Білорусі

Державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у четвер о 5:00 зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю, заявили українські прикордонники.  

Зеленський: Воєнний стан вводиться на всій території України

Громадян України президент попросив, за можливості, залишатись удома і запевнив, що армія і сектор безпеки працюють.  

Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну

Британський прем'єр заявив, що президент РФ Володимир Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши неспровокований напад на Україну.  

Шольц: Жахливий день для України і чорний день для Європи

Канцлер ФРН засудив атаку Росії на Україну 24 лютого.  

Резніков: РФ обстрілює підрозділи, центри управління та аеродроми України

Міністр оборони наголосив, що, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Українські військові роблять усе, щоб "не дати агресору шансу на прорив".  

Байден про напад на Україну: Світ притягне Росію до відповідальності

Президент США Джо Байден наголосив, що президент РФ Володимир Путін обрав навмисну війну, яка призведе до "катастрофічних втрат" і "людських страждань".  

Росія почала війну проти України

Росія почала війну проти України. НАТО скликає екстрене засідання. DW стежить за подіями четверга, 24 лютого.  

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Вранці четверга, 24 лютого, російські війська здійснили напад на Україну на Донбасі, з території Білорусі та Росії, а також анексованого Криму. Останні події - у фотодобірці DW.  

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