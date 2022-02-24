Росія напала на Україну (фотогалерея)

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Вранці 24 лютого російські війська здійснили напад на Україну на Донбасі, з території Білорусі та Росії, а також анексованого Криму. Останні події - у фотодобірці DW.
За даними генштабу ЗСУ, російські війська під час нападу на Україну зазнали втрат. Зокрема, на Донбасі збили п'ять літаків ВКС РФ та два вертольоти.
ДПСУ повідомила про загибель прикордонника у Херсонській області, надходять дані про смерті цивільних громадян по Україні.
Державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у четвер о 5:00 зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю, заявили українські прикордонники.
Громадян України президент попросив, за можливості, залишатись удома і запевнив, що армія і сектор безпеки працюють.
Британський прем'єр заявив, що президент РФ Володимир Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши неспровокований напад на Україну.
Канцлер ФРН засудив атаку Росії на Україну 24 лютого.
Міністр оборони наголосив, що, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Українські військові роблять усе, щоб "не дати агресору шансу на прорив".
Президент США Джо Байден наголосив, що президент РФ Володимир Путін обрав навмисну війну, яка призведе до "катастрофічних втрат" і "людських страждань".