Росія напала на Україну (фотогалерея)

Війна. Росія атакує Україну

Атаки на об'єкти інфраструктури

Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.