Кордон України зазнав атаки з боку РФ та Білорусі

Українські прикордонники повідомили, що державний кордон з боку Росії та Білорусі обстрілюють з артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні державної прикордонної служби України у четвер, 24 лютого.

"Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Вказується, що атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. "Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей", - повідомили прикордонники.

Атака з боку Криму

Окрім того, зазначається, що атака відбувається з території анексованого Криму. "Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп супротивника", - заявляють прикордонники.

У відомстві повідомляють, що залежно від ситуацій на ділянках кордону, прикордонники разом із Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогові. Стосовно поранених серед прикордонників інформація уточнюється.

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