Українська сторона повідомляє про перші жертви російського нападу

У результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з Криму позицій українських прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув. Про це 24 лютого повідомляє міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Інформація про інші жертви встановлюється.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у своїй соцмережі з посиланням на Нацполіцію, що у Конотопському районі Сумської області "під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною".

"О 08.36 в Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6- загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі. О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено", - написав він.

Також, за даними Геращенка, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області здійснили "три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА", а також розбомбили міст через річку Інгулець.

24 лютого о 5-й ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.В Україні ввели воєнний стан

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