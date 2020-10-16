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Збройний конфлікт у Сирії між різними угрупованнями триває з 2011 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Війна в Сирії".
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24 години на добу добровольці в Ідлібі намагаються відстежити старти з аеродромів військ Асада і його союзників, зокрема Росії, аби попередити місцеве населення про можливу небезпеку. Умови життя у місті жахливі…
Росія попереджає про ймовірне застосування хімічної зброї противниками режиму Асада у провінції Ідліб. Проте обґрунтованість доказів цього викликають сумніви. Експерти побачили у цьому ознаку слабкості РФ в Сирії.