Війна в Сирії

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі, у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах. DW зібрала відомості про цю ПВК.