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Війна в Сирії

Збройний конфлікт у Сирії між різними угрупованнями триває з 2011 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Війна в Сирії".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Сирії: як активісти відстежують авіаудари Асада і Путіна (16.10.2020) 16.10.2020

24 години на добу добровольці в Ідлібі намагаються відстежити старти з аеродромів військ Асада і його союзників, зокрема Росії, аби попередити місцеве населення про можливу небезпеку. Умови життя у місті жахливі…

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо 30.07.2020

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі, у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах. DW зібрала відомості про цю ПВК.
20 років правління Башара Асада: шлях від символу надії до диктатора

20 років правління Башара Асада: шлях від символу надії до диктатора 17.07.2020

Башар Асад керує Сирією 20 років. За цей час він удосконалив поліцейську державу та втягнув свою країну в одну з найкривавіших воєн в її історії.

Коментар: Чому Путін та Ердоган знову зіштовхнуться у Сирії

Коментар: Чому Путін та Ердоган знову зіштовхнуться у Сирії 06.03.2020

Московські домовленості президентів РФ й Туреччини щодо ситуації в Ідлібі принципово нічого не змінили, вважає Костянтин Еггерт.

Військовий лікар: Вторгнення Туреччини до Сирії призвело до гуманітарної катастрофи

Військовий лікар: Вторгнення Туреччини до Сирії призвело до гуманітарної катастрофи 06.11.2019

Турецька військова операція в Сирії призвела до катастрофічних наслідків для місцевого населення. Про те, що зараз відбувається в регіоні, DW розповів лікар, який працює в зоні конфлікту.
Сирійські біженці в Туреччині: добровільне повернення на батьківщину?

Сирійські біженці в Туреччині: добровільне повернення на батьківщину? 04.11.2019

Туреччина хоче створити в Сирії безпечну зону для повернення біженців. Сирійці мають повертатися туди виключно на "добровільній" основі, запевняють в Анкарі. Але чи це реально?
Війна в Сирії: чи здатний конституційний комітет щось змінити

Війна в Сирії: чи здатний конституційний комітет щось змінити 30.10.2019

Цього тижня у Женеві вперше збереться сирійський конституційний комітет. Але критики сумніваються у його незалежності та в тому, що він зможе щось змінити в країні.

Коментар: Наступ Туреччини на курдів у Сирії вигідний Ердогану, Асаду і Путіну

Коментар: Наступ Туреччини на курдів у Сирії вигідний Ердогану, Асаду і Путіну 15.10.2019

З огляду на відсутність міжнародної підтримки великою є вірогідність того, що Туреччина не досягне усіх запланованих цілей операції в північній Сирії, вважає оглядач FAZ Райнер Германн.
Як вторгнення Туреччини у Сирію змінює баланс сил на Близькому Сході

Як вторгнення Туреччини у Сирію змінює баланс сил на Близькому Сході 11.10.2019

Військове вторгнення турецьких військ у Сирію гостро критикується арабськими країнами. Але Туреччину це мало турбує, а її дії можуть змінити баланс сил у регіоні.

Коментар: І пішов Трамп із Сирії

Коментар: І пішов Трамп із Сирії 20.12.2018

Президент США Дональд Трамп хоче вивести американські війська із Сирії, оскільки ключове завдання вони там, мовляв, виконали. Серйозна помилка, якій радіють передусім у Москві, вважає Удо Бауер.

Сирія: чим ближче кінець війни, тим більше Іран тремтить за своє майбутнє

Сирія: чим ближче кінець війни, тим більше Іран тремтить за своє майбутнє 07.09.2018

Росія, Туреччина і Іран знову говорять про майбутнє Сирії. Але їхній союз дає тріщини. У найменш вигідній позиції опиняється Іран, від якого зрештою може відвернутися навіть Асад.
Гра на випередження: чому Москва заявила про підготовку хімічної атаки в Сирії

Гра на випередження: чому Москва заявила про підготовку хімічної атаки в Сирії 28.08.2018

Росія попереджає про ймовірне застосування хімічної зброї противниками режиму Асада у провінції Ідліб. Проте обґрунтованість доказів цього викликають сумніви. Експерти побачили у цьому ознаку слабкості РФ в Сирії.

Білі шоломи: допомога у найбільшій скруті

"Білі шоломи": допомога у найбільшій скруті 24.07.2018

Багато активістів сирійських "Білих шоломів" зі своїми сім'ями перебралися до Йорданії. Однак кілька сотень досі залишаються в Сирії - і в безпосередній небезпеці. Докладніше про операцію з їх порятунку - у матеріалі DW.
Гармс: Не їхати! - Політикам не можна давати Путіну майданчик для виступу на ЧС-2018

Гармс: Не їхати! - Політикам не можна давати Путіну майданчик для виступу на ЧС-2018 04.05.2018

На Чемпіонаті світу з футболу 2018 року йдеться не про порозуміння між народами, а про прибуток. Тож політикам треба триматися осторонь цього спектаклю, вважає євродепутатка Ребекка Гармс.
Яка мета Туреччини в Сирії?

Яка мета Туреччини в Сирії? 21.03.2018

Туреччина стала потужним гравцем в Сирії саме завдяки операції в Афріні. Але чого прагне президент Реджеп Таїп Ердоган в довгостроковій перспективі та як далеко він готовий зайти?
Коментар: Збочена логіка війни в Сирії

Коментар: Збочена логіка війни в Сирії 23.02.2018

Все зрозумілішим стає те, що війна у Сирії втратила будь-яку логіку. І ведеться вона цинічними державами, які керуються короткостроковою тактикою, а не довготривалою стратегією, вважає Керстен Кніпп.

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