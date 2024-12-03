Громадянська війна в Сирії: хто воює проти кого і за що?

Наступ ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" на війська правителя Сирії Асада може відкрити нову главу в довготривалій громадянській війні. Які сили беруть у ній участь?

Наступ бойовиків із сирійського сунітського радикального угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) і загонів опозиційної Сирійської національної армії (СНС) на війська сирійського правителя Башара Асада і курдські підрозділи на північному сході країни поклав кінець чотирирічному періоду відносного затишшя у громадянській війні в Сирії. Про те, хто і з ким зараз воює у цій країні, хто підтримує сторони конфлікту і чому бойові дії почалися саме в цей момент, читайте в матеріалі DW.

Що відбулося в Сирії упродовж останніх днів?

27 листопада ісламістська "Хайят Тахрір аш-Шам" почала раптову атаку на урядові війська Сирії. Через два дні протурецьким повстанцям під керівництвом ХТШ вдалося захопити Алеппо, друге за величиною місто країни, а також десятки навколишніх сіл. Згідно з повідомленнями, наступною їхньою метою є захоплення міста Хама.

Нанар Хавач, старший аналітик з питань Сирії у Міжнародній кризовій групі (ICG), незалежній організації, яка займається запобіганням війнам, попереджає, що історія може повторитися. Після того як у 2011 році частина населення Сирії почала виступати за демократичні зміни і проти правління Асада, продемократичні сили спочатку успішно боролися з урядовими військами. Однак у 2015 році ситуація змінилася. Після того, як союзники Сирії - Росія та Іран - посилили підтримку армії Башара Асада, їй вдалося зупинити наступ повстанців у Хамі. Упродовж наступних років численні авіаудари по противниках Асада допомогли його військам відновити контроль над приблизно 75 відсотками території країни.

Противники правителя Башара Асада в Сирії знову наступають - як ці бійці 1 грудня 2024 року Фото: Aref Tammawi/AFP

"У неділю, 1 грудня, у Хаму прибуло потужне підкріплення урядових сил, і вони почали тіснити ХТШ на північ, відвойовуючи деякі міста й села", - повідомив Хавач в інтерв'ю DW. Він припускає, що великий контрнаступ ось-ось почнеться, і наступна фаза "сирійської громадянської війни високої інтенсивності повториться упродовж кількох найближчих тижнів та місяців".

Хто зараз бере участь у бойових діях у Сирії?

Головною опозиційною силою в сирійській війні є протурецькі ісламісти з "Хайят Тахрір аш-Шам", яка раніше вийшла зі складу "Джебхат ан-Нусри" - сирійської філії "Аль-Каїди". У 2018 році США внесли ХТШ до списку терористичних організацій. На думку експертів, вона дотримується салафітсько-джихадистської ідеології.

Бойовики ХТШ контролюють північно-східний регіон Сирії Ідліб, який перетворився на останній бастіон опозиції у країні. Тут живуть близько чотирьох мільйонів внутрішньо переміщених сирійських біженців.

Однак під час нинішнього наступу повстанці, очолювані ХТШ, намагаються не тільки повернути контроль над районами, які утримують урядові війська. Підтримувані Туреччиною угруповання Сирійської національної армії (СНС) паралельно почали операцію "Світанок свободи", спрямовану проти курдської більшості на північному сході країни. Туреччина, яка межує з Сирією та підтримує політичну і збройну опозицію, що протистоїть Башару Асаду, регулярно атакує Рожаву, самопроголошену автономію курдів на північному сході Сирії, і Сирійські демократичні сили (SDF), які контролюють цей регіон. Анкара вважає SDF терористичною організацією.

Джихадистські повстанці в районі Алеппо, 1 грудня 2024 року Фото: Ghaith Alsayed/AP Photo/picture alliance

Чому бойові дії в Сирії поновилися саме зараз?

"Протурецькі ісламістські повстанці в Сирії розпочали наступ одразу після досягнення перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою" не випадково", - заявив у інтерв'ю DW Лоренцо Тромбетта, аналітик з питань Близького Сходу і консультант агентств ООН.

Шиїтська "Хезболла", яку фінансує, оснащує і навчає Іран і яку кілька країн, включно зі США та Німеччиною, визнали терористичною організацією (Євросоюз такою вважає озброєне крило "Хезболли"), нині ослаблена в результаті бойових дій з Ізраїлем у Лівані, які тривають більше року. Крім того, військову міць Ірану було нещодавно ослаблено після авіаудару Ізраїлю, який також посилив атаки на іранські бази в Сирії і перерізав шляхи постачання між Ліваном і Сирією. А інший ключовий союзник Асада - Росія - веде війну з Україною.

Хто і чому підтримує Башара Асада?

Проте прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам цього тижня, що Москва "звичайно ж, продовжує підтримуватиБашара Асада". Він також додав, що Росія виробить "позицію з приводу того, що необхідно для стабілізації ситуації" в Сирії.

У гостях у Кремлі: Башар Асад та Володимир Путін у липні 2024 року Фото: Valery Sharifulin/AP/picture alliance

З погляду російського президента Володимира Путіна, підтримка Башара Асада, ймовірно, має низку переваг: вона є альтернативою критиці Асада з боку Заходу і може зміцнити стратегічний вплив РФ у регіоні. Крім того, російські військові та найманці змогли здобути в Сирії бойовий досвід, який потім знадобився їм у війні з Україною. Підтримка алавіта Асада, найімовірніше, також полегшить РФ зближення з Іраном, який став значущим союзником для Москви.

Для Тегерана режим Асада - важливий партнер у так званій "шиїтській осі опору", куди, окрім Ірану, входять ліванська "Хезболла" і єменські повстанці-хусити. Усі вони вважають своїми головними ворогами США та Ізраїль. Як і Кремль, президент Ірану Масуд Пезешкіан у телефонній розмові запевнив Башара Асада в тому, що надасть йому всю необхідну підтримку для придушення повстання.

2 грудня опозиційна Сирійська моніторингова рада з прав людини (SOHR), що базується в Лондоні, повідомила, що приблизно 200 бійців під іранським командуванням в'їхали в Сирію на пікапах, аби підтримати урядові сили під Алеппо.