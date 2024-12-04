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КонфліктиСирія

Сирія після Асада - хто які території контролює? (карта)

9 грудня 2024 р.

Стрімке просування військ повстанців призвело до падіння режиму Башара Асада в Сирії. Однак країна все ще залишається розділеною. Хто саме і які території контролює? Усі дані - в інфографіці DW.

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Жінка з прапором Сирії у руках: жительки та жителі Дамаска святкують повалення режиму Башара Асада в Дамаску, 8 грудня 2024 року
Сирійки та сирійці святкують повалення режиму Асада в Сирії, Дамаск, 8 грудня 2024 рокуФото: Bekir Kasim/Anadolu/picture alliance

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