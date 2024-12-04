Сирія після Асада - хто які території контролює? (карта)

КонфліктиСиріяСирія після Асада - хто які території контролює? (карта)09.12.20249 грудня 2024 р.Стрімке просування військ повстанців призвело до падіння режиму Башара Асада в Сирії. Однак країна все ще залишається розділеною. Хто саме і які території контролює? Усі дані - в інфографіці DW.https://p.dw.com/p/4nigUСирійки та сирійці святкують повалення режиму Асада в Сирії, Дамаск, 8 грудня 2024 рокуФото: Bekir Kasim/Anadolu/picture allianceРеклама Читайте також: Що буде з Сирією після падіння режиму Башара Асада?