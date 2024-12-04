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Сирія після Асада - хто які території контролює? (карта)

09.12.2024 9 грудня 2024 р.

Стрімке просування військ повстанців призвело до падіння режиму Башара Асада в Сирії. Однак країна все ще залишається розділеною. Хто саме і які території контролює? Усі дані - в інфографіці DW.