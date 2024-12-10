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"Білі шоломи": У катівні під Дамаском вже немає ув'язнених

Ася Міллер | Дмитро Шварц
10 грудня 2024 р.

Волонтери обшукали будівлю сумнозвісної в'язниці "Седная" під Дамаском, сподіваючись знайти зниклих безвісти в'язнів, які, як припускали їхні родичі, могли утримуватися в таємних приміщеннях.

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Будівля в'язниці "Седная"
В'язниця "Седная" здобула страшну славу через те, що в ній до в'язнів застосовувалися тортуриФото: Haj Kadour/AFP

У воєнній в'язниці "Седная", розташованій на північ від Дамаска, яка стала символом жорстокості режиму Башара Асада, більше немає ув'язнених, зазначається в опублікованій у ніч проти вівторка, 10 грудня, заяві неурядової організації "Білі шоломи", волонтери якої обшукали будівлю в'язниці.

Після повалення режиму Асада і штурму в'язниці силами повстанців, багато родичів зниклих безвісти ув'язнених припускали, що в її прихованих камерах і таємних приміщеннях можуть знаходитися в'язні, які вижили.

У пошуку брали участь п'ять груп, зокрема два загони навчених поліцейських собак та інсайдерів, знайомих з тим, як влаштована в'язниця. "Були перевірені всі входи, виходи, вентиляційні шахти, системи водовідведення, водопровідні труби, кабельні канали та камери спостереження. Попри ці масштабні зусилля, прихованих чи закритих зон виявлено не було", - наголошується в заяві "Білих шоломів".

Волонтери обшукують в'язницю "Седная" у пошуках ув'язнених
Волонтери спускаються до підвалу в'язниці "Седная" у пошуках ув'язненихФото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

За словами голови організації Раєда Салеха, у в'язниці "Седная" загалом утримувалися близько 150 тисяч людей. Вона здобула страшну славу серед сирійців через жорстокість охоронців та тортури, через що її почали називати "бійнею". Серед ув'язнених були тисячі безневинних цивільних. Пошуки в'язнів, які зникли безвісти, тривають, за межами в'язниці Седная залишаються масові поховання і безліч неопізнаних тіл, передає агентство dpa.

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У США двох офіцерів сирійської розвідки звинуватили у воєнних злочинах

Водночас у понеділок, 9 грудня, міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний висновок щодо двох колишніх офіцерів ВПС Сирії. 72-річного Джаміла Хассана та 65-річного Абдулу Салама Махмуда звинувачують у "жорстокому і нелюдському поводженні із затриманими, включно з громадянами США, у місцях утримання під вартою у військовому аеропорту "Ель-Мезза" (в'язниця "Ель-Мезза")".

Ордери на арешт Хассана та Махмуда вже видані, проте вони поки залишаються на свободі, уточнює американський мін'юст.

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