Туреччина відкриє КП на кордоні з Сирією для вороття людей

За час громадянської війни у Сирії Туреччина прийняла звідти понад три мільйони біженців. Кількість охочих повернутися зростатиме, переконана Анкара.

Після падіння у Сирії режиму правителя Башара Асада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкриття раніше закритого прикордонного пункту на кордоні з Сирією. "Для того, щоб полегшити рух на кордоні, ми відкриваємо прикордонний перехід Яйладагі", - оголосив Ердоган у понеділок, 9 грудня. Цей прикордонний перехід був закритий з 2013 року.

"Сильний вітер змін у Сирії піде на користь усім сирійцям, особливо біженцям", - наголосив президент Туреччини. "Мірою того, як Сирія стабілізуватиметься, кількість добровільних повернень зростатиме", - переконаний.

Туреччина, яка має майже 900 кілометрів сухопутного кордону з Сирією, від початку війни у 2011 році прийняла майже три мільйони сирійських біженців. А у 2014-2017 роках Туреччина звела на більшій частині кордону із Сирією трьохметрову стіну, щоб запобігти контрабанді та нелегальному перетину кордону. Правозахисники ж критикували проєкт як засіб проти біженців із охопленою війною Сирії.

Після падіння режиму Асада 8 грудня, сотні біженців потягнулися до кордону, щоб повернутися до Сирії.

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Країни Європи призупиняють розгляд клопотань про притулок від біженців із Сирії

У цей же день низка європейських урядів заявила, що призупиняє розгляд клопотань про притулок від біженців з Сирії, а також депортацій. Першою це оголосила Німеччина, яка прийняла понад мільйон сирійських біженців, і актуально має на розгляді 47 тисяч клопотань.

Також Швеція, яка у 2015-2016 роках після ФРН прийняла найбільшу кількість біженці з Сирії - понад 50 тисяч, повідомила про рішення призупинити розгляд як актуальних клопотань, так і депортацій. Нідерланди, Італія та Великобританія також ухвалили відповідні рішення, обґрунтовуючи їх наразі нестабільною і непередбачуваною ситуацією в Сирії, але вітаючи падіння диктаторського режиму Башара Асада. Тільки Австрія на тлі рішення про призупинення розгляду 7300 клопотань заявила про підготовку впорядкованої програми репатріації та депортації до Сирії.

Як повідомлялось, 8 грудня у Сирії бойовики на чолі з ісламістським угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS) захопили Дамаск і оголосили падіння правителя Асада.

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