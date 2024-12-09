ФРН призупинила процедури надання притулку сирійцям

У Берліні уточнили, що про повернення сирійців на батьківщину наразі не йдеться. Тим часом у Австрії готують "програму репатріації та депортації".

Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) не ухвалюватиме рішення щодо подальших заяв про надання притулку від сирійців до подальшого повідомлення. Німецьке видання Der Spiegel повідомляє, що всі процедури призупинені. Причиною цього є невизначеність щодо ситуації в Сирії після падіння правителя Башара Асада, повідомляє з посиланням на BAMF агенція KNA у понеділок, 9 грудня.

"З огляду на ситуацію в Сирії, BAMF вирішило на деякий час відкласти рішення щодо заявників з Сирії", - пояснив представник BAMF на запит агенції. Зараз розвиток ситуації у Сирії відстежується. "Після падіння режиму Асада ситуація є надзвичайно динамічною, заплутаною і складною для оцінки", - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що нині неможливо передбачити, чи призведуть актуальні події до руху біженців в регіон або за його межі. "Також неможливо передбачити, який вплив матиме зміна ситуації на здатність сирійських біженців повернутися додому", - зазначає BAMF.

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Дискусія у ФРН щодо сирійських біженців

Падіння режиму Асада в Сирії спричинили в Німеччині дебати щодо того, що робити з людьми, які клопочуть про надання притулку тут. Консервативна опозиція ХДС/ХСС висунула ідею "стимулювання повернення" сирійців з організацією чартерних рейсів та стартової для кожного тисячі євро.

Тим часом праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" виступає з прямими закликами до повернення сирійців на батьківщину, адже режим, від переслідувань якого вони прагнули притулку, пав. Тим часом політики з інших партій, гуманітарні організації та правозахисники застерігають від поспішних рішень відразу після падіння багаторічного правителя Сирії Башара Асада.

На розгляді 47 тисяч заяв від біженців з Сирії

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) привітала рішення BAMF про тимчасове призупинення ухвалення рішень за заявами про надання притулку від сирійців. За повідомленнями ЗМІ, це стосується близько 47 тисяч заяв. Фезер зазначила, що ситуація в Сирії є дуже непроглядною, тож наразі неможливо передбачити конкретні варіанти повернення цих людей.

Водночас подальша оцінка статусу визнаних сирійських біженців, які проживають у Німеччині, залежить від подальшого розвитку подій, зазначила Фезер. За даними міністерства внутрішніх справ, на кінець жовтня в Центральному реєстрі іноземців Німеччини було зареєстровано близько 974 тисяч осіб з сирійським громадянством.

Австрія готується до депортацій

Аналогічне рішення щодо заявок сирійців на надання притулку 9 грудня ухвалила влада Австрії. За даними МВС країни, насамперед це стосується близько 7300 відкритих процедур. "У цьому контексті я доручив міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії", - сказав міністр внутрішніх справ Австрії Ґерхард Карнер (Gerhard Karner). Процедури возз’єднання сім’ї також призупинені до подальшого повідомлення.