США завдали ударів по більш ніж 75 об'єктах ІД у Сирії

Після падіння режиму Башара Асада американські збройні сили в неділю, 8 грудня, завдали ударів по більш ніж 75 об'єктах "Ісламської держави" (ІД) у центральній частині Сирії. Метою атаки стало запобігання спробам ІД скористатися поточною нестабільною ситуацією в країні, пояснили в Центральному командуванні США (CENTCOM).

В операції були задіяні стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10. "Усі угруповання в Сирії повинні розуміти, що ми притягнемо їх до відповідальності, якщо вони співпрацюватимуть з ІД або підтримуватимуть його будь-яким способом", - наводяться в пресрелізі CENTCOM слова його командувача Майкла Курілли.

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Байден: Асада має бути притягнуто до відповідальності

Президент США Джо Байден назвав падіння режиму Асада в Сирії "фундаментальним актом справедливості" та "моментом історичної можливості для багатостраждального народу Сирії". Втім, додав він, це водночас є і "моментом ризику".

"ІД спробує скористатися ситуацією, що склалася, і заповнити вакуум, що утворився. Ми цього не допустимо", - заявив він у ході виступу в Білому домі, додавши також, що частина угруповань, що позбавили влади Асада, у минулому були пов'язані з тероризмом і порушували права людини.

Байден також наголосив, що повалений сирійський лідер Башар Асад має бути "притягнутий до відповідальності", та попередив, що Вашингтон "зберігатиме пильність" щодо появи терористичних угруповань.

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Захоплення повстанцями влади у Сирії

Збройні угруповання розпочали масштабний наступ на урядові сили президента Сирії Башара Асада наприкінці листопада. За кілька днів їм вдалося увійти до другого за величиною міста країни Алеппо і взяти під контроль кілька інших великих міст. 8 грудня сирійські повстанці оголосили в ефірі державного телебачення, що вони вступили до столиці країни Дамаск і повалили режим Башара Асада.

За даними МЗС Росії, Асад "ухвалив рішення залишити президентську посаду" і залишив Сирію. Агентство ТАСС повідомило з посиланням на власні джерела, що він разом зі своєю родиною перебуває у Москві.