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"Ісламська держава"
"Ісламська держава" - терористична ісламістська організація.
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Новини
24.03.2024
24 березня 2024 р.
Бойовики ІД оприлюднили відео атаки на "Крокус Сіті Холл"
23.03.2024
23 березня 2024 р.
"ІД" взяла на себе відповідальність за теракт в "Крокусі"
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Докладно
Теракт у "Крокус Сіті" - що відомо про угруповання ІДІЛ-К?
Теракт у "Крокус Сіті" - що відомо про угруповання ІДІЛ-К?
ІДІЛ-К - джихадисти, які діють з Афганістану, активізували свою діяльність у Росії.
Тероризм
25.03.2024
25 березня 2024 р.
Організація теракту в "Крокус сіті" під Москвою: версії
Організація теракту в "Крокус сіті" під Москвою: версії
Відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ-К. Однак російська влада заявила про "український слід".
Суспільство
23.03.2024
23 березня 2024 р.
Експерт: Кремль використовує теракт для пропаганди
Експерт: Кремль використовує теракт для пропаганди
Голова "Проєкту з протидії екстремізму" Ганс-Якоб Шіндлер - про те, як на атаку відреагує Кремль.
Тероризм
23.03.2024
23 березня 2024 р.
Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)
Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)
Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться репортаж DW.
Права людини
08.12.2021
8 грудня 2021 р.
Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії
Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії
Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в репортажі DW.
Права людини
07.12.2021
7 грудня 2021 р.
10:01 хв.
ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в місті Кундуз
ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в місті Кундуз
Внаслідок підриву смертника у мечеті в місті Кундуз загинуло, за різними даними, від 43 до 55 осіб.
Політика
08.10.2021
8 жовтня 2021 р.
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