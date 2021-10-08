  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт

"Ісламська держава"

"Ісламська держава" - терористична ісламістська організація.

Пропустити розділ Новини

Новини

24 березня 2024 р.

Бойовики ІД оприлюднили відео атаки на "Крокус Сіті Холл"

23 березня 2024 р.

"ІД" взяла на себе відповідальність за теракт в "Крокусі"

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Стоп-кадр одного з пропагандистських відео ІД, викладених близькими до нього ресурсами в травні 2017 року

Теракт у "Крокус Сіті" - що відомо про угруповання ІДІЛ-К?

Теракт у "Крокус Сіті" - що відомо про угруповання ІДІЛ-К?

ІДІЛ-К - джихадисти, які діють з Афганістану, активізували свою діяльність у Росії.
Тероризм25 березня 2024 р.
На місці теракту біля будівлі "Крокус Сіті Холла", 22 березня 2024 року

Організація теракту в "Крокус сіті" під Москвою: версії

Організація теракту в "Крокус сіті" під Москвою: версії

Відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ-К. Однак російська влада заявила про "український слід".
Суспільство23 березня 2024 р.
Пожежа у "Крокус сіті холл", 22 березня 2024 року

Експерт: Кремль використовує теракт для пропаганди

Експерт: Кремль використовує теракт для пропаганди

Голова "Проєкту з протидії екстремізму" Ганс-Якоб Шіндлер - про те, як на атаку відреагує Кремль.
Тероризм23 березня 2024 р.
У сирійських таборах чимало жінок з дітьми, серед яких є й українки

Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)

Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)

Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться репортаж DW.
Права людини8 грудня 2021 р.
external

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії

Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в репортажі DW.
Права людини7 грудня 2021 р.10:01 хв.
З шиїтської мечеті у Кундузі (Афганістан) виносять поранених та тіла загиблих після того як там вибухнула бомба 8 жовтня 2021 року.

ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в місті Кундуз

ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в місті Кундуз

Внаслідок підриву смертника у мечеті в місті Кундуз загинуло, за різними даними, від 43 до 55 осіб.
Політика8 жовтня 2021 р.
Показати більше