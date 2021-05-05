Французькі військові вбили лідера "Ісламської держави" в Сахарі - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив у четвер, 16 вересня, що французькі збройні сили ліквідували лідера "Ісламської держави у Великій Сахарі" Аднана Абу Валіда аль-Сахраві.

"Французькі сили нейтралізували лідера терористичної групи "Ісламська держава" у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда аль -Сахраві. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі", - йдеться в повідомленні президента Франції у соцмережі Twitter.

Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі уточнила, що аль-Сахраві загинув в результаті удару підрозділів, задіяних в операції "Бархан". "Це вирішальний удар по цій терористичній групі (...) Наша боротьба триває", - написала вона.

Сахраві був лідером "Ісламської держави" в регіоні Сахель у Західній Африці. У 2017 році його група напала на американських солдатів, а наприкінці 2019 року здійснила серію масштабних атак проти військових баз у Малі та Нігері. В серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їхнього нігерійського водія, зазначили в офісі французького президента.

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Париж готується до припинення військової місії

Наразі в регіоні Сахель розміщені 5100 французьких солдатів, але до початку 2022 року планується скоротити їхню чисельність приблизно вдвічі і припинити військову місію. 14 вересня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан пригрозив вивести французькі війська з Малі, якщо правляча в цій західноафриканській країні військова хунта укладе договір про співпрацю з російською приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера.

Французькі військові надають підтримку військам країн так званої "великої п'ятірки Сахеля" - Малі, Мавританії, Буркіна-Фасо, Нігеру і Чаду - в боротьбі з екстремістськими угрупованнями. В рамках місій ООН і ЄС в Малі також розміщені кілька сотень солдатів Бундесверу. З весни 2020 року в регіоні діє європейська оперативна група сил спеціального призначення "Такуба".