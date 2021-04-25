Путчисти заявили про захоплення влади у Гвінеї

В африканській державі Гвінея у неділю, 5 вересня, військові здійснили спробу державного перевороту. У соцмережах з'явилися фото та відеозаписи затримання військовими президента Гвінеї Альфа Конде. Пізніше лідер путчистів Мамаді Дубайя заявив про арешт президента країни. За інформацією DW, Конде перебуває в руках військових спецпризначенців.

За словами путчистів, які виступили на державному телебаченні, їм вдалося захопити владу в країні. Дубайя оголосив також про закриття кордонів, розпуск уряду і парламенту, припинення дії конституції. Всіх гвінейських військових він закликав поки залишатися в казармах.

За даними агенції AFP, військові вийшли на вулиці столиці країни Конакрі, очевидці повідомляють про потужні залпи. Один із західних дипломатів на умовах анонімності підтвердив AFP, що йдеться саме про спробу військового перевороту. Причиною путчу міг стати конфлікт між урядом Гвінеї і командиром військових спецпризначенців, вважає дипломат.

В міноборони Гвінеї спростували заяву про повалення влади

Натомість в міноборони Гвінеї заперечили інформацію про повалення влади. Міністр оборони країни заявив, що лояльні до президента Конде сили відбили атаку на президентський палац, і що сили безпеки відновлюють порядок.

Попри багаті природні ресурси, Гвінея вважається однією з найбідніших країн у світі. Протягом останніх кількох місяців ця держава перебуває в стані глибокої економічної і політичної кризи. Ситуацію погіршують наслідки пандемії коронавірусу.