Берлін стурбований можливим перекиданням ПВК Вагнера в Малі

Уряд Німеччини стурбований новинами про можливе перекидання в Малі найманців з російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. "Повідомлення про можливе військове співробітництво Малі з Росією викликають сильну стурбованість. Це суперечить усьому, що зробили в Малі Німеччина, Франція, ЄС і ООН упродовж останніх восьми років", - зазначила у середу, 15 вересня, міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), слова якої наводить у соцмережі Twitter німецьке оборонне відомство.

"Якщо співпраця Малі з групами російських найманців підтвердиться, ми разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами вивчимо і зважимо її можливі наслідки", - застерегла Крамп-Карренбауер.

Напередодні глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан пригрозив, що його країна виведе війська з Малі, якщо правляча в цій західноафриканській країні хунта укладе з російськими найманцями договір про співпрацю. Про плани хунти в Малі запросити в країну ПВК Вагнера для навчання малійської армії повідомив раніше французький телеканал TV5 з посиланням на джерела в Парижі.

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Бундесвер бере участь у двох міжнародних місіях у Малі. Близько 660 німецьких військовослужбовців навчають малійських солдатів за програмою ЄС EUTM. Крім того, 880 службовців Бундесверу розміщені в цій африканській країні в рамках багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA). Остання нараховує в своєму складі близько 15 тисяч осіб і вважається однією з найнебезпечніших місій ООН.

Росія заперечує плани направити військових до Малі

У свою чергу речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російські військовослужбовці не присутні на території Малі і що РФ не веде переговорів із цього приводу. "Представників російських збройних сил там немає. І жодних офіційних переговорів там не ведеться", - цитує Пєскова інформагенція "Інтерфакс".

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Раніше малійська влада повідомляла, що вела з Москвою переговори про військове співробітництво, але жодних домовленостей не досягли.

Що відомо про ПВК Вагнера

ПВК Вагнера, або група Вагнера, - неофіційна військова організація, яка не входить до складу регулярних збройних сил Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК в різний час і за різними даними налічували від 1350 до 2500 осіб. Офіційні особи в Росії заперечують існування ПВК. Бойовики Вагнера могли брати участь у бойових діях або тренувати місцевих військових у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці (ЦАР), Судані та на Донбасі.

У серпні 2020 року в Малі було вчинено військовий переворот, президент країни Ібрагім Бубакар Кейта і низка високопоставлених цивільних і військових керівників були арештовані, а парламент і уряд розпущені. Хунта, яка захопила владу, називає себе Національним комітетом порятунку народу.