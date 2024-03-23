Організація теракту в "Крокус сіті" під Москвою: версії

Повідомляється, що відповідальність за теракт на себе взяла терористична організація ІДІЛ-К. Однак російська влада заявила про "український слід".

Теракт у багаторівневому концертному залі "Крокус сіті холл" на заході Москви забрав життя щонайменше 133 осіб, понад 100 осіб постраждали. Нападники розстрілювали з вогнепальної зброї відвідувачів культурного центру і глядачів, які прийшли на концерт гурту "Пікнік". Злочинці втекли на машині і встигли доїхати до Брянської області, де їх затримали.

Цей напад терористів став найбільшим за кількістю загиблих після теракту в Беслані (тоді загинули 333 людини, більшість жертв - школярі). У Москві терористи не брали заручників, не заявляли про вимоги і не вигукували релігійних гасел, а також не приховували своїх облич. DW зібрала основні версії, мотиви для вчинення теракту та можливі наслідки.

Версія про причетність осередку ІДІЛ

Цього року 7 березня американське посольство і дипмісії країн ЄС у Росії на своїх сайтах опублікували попередження про підготовку теракту в Москві. Вони рекомендували своїм громадянам покинути РФ. Тоді російська влада публічно звернулася до американської влади з проханням про надання додаткової інформації. За повідомленнями CNN, американська розвідка передала російській стороні інформацію про це. Організаторами називався ІДІЛ-К ("Вілаят Хорасан") - філія терористичної організації "Ісламська держава", що діє в Афганістані, Пакистані, Ірані, Туркменістані.

ІДІЛ-К - терористичний осередок, що регулярно влаштовує терористичні акції в Афганістані, протиставляючи себе правлячому там руху "Талібан", а також християнським країнам-"хрестоносцям". Росія стала ціллю терористів через участь армії РФ у війні в Сирії на боці президента цієї країни Башара Асада.

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До версії про причетність ІДІЛ у організації теракту у Москві схиляється професор Королівського коледжу Лондона Петер Нойман. Він зазначає, що подібний почерк виконання терактів властивий цьому осередку, а відділення ІДІЛ-К активно "веде вербування на території колишнього Радянського Союзу". Крім того, звертає увагу Нойман, у мережі поширюється лист ІДІЛ-К, яка взяла на себе відповідальність за теракт. Втім, справжність цього листа поки що не підтверджена. На релігійний характер теракту можуть вказувати перші свідчення затриманих підозрюваних, опубліковані російськими ЗМІ. Один із них стверджував, що його завербували у Telegram-каналі проповідника.

Експерт: Достовірного джерела про причетність ІДІЛ поки немає

Поки немає достовірного джерела, яке могло б підтвердити відношення ІДІЛ-К до теракту в Москві, сказав у розмові з DW сходознавець і автор телеграм-каналу про Близький Схід SULEYMANOV Руслан Сулейманов. Експерт не вважає цілком достовірною інформацію, що радикальне угруповання ІДІЛ-К взяло на себе відповідальність за організацію теракту в Москві: "У них немає єдиного інформаційного центру, а отже, від імені "Ісламської держави" може виступати фактично будь-хто".

По-перше, каже експерт, у ІДІЛ залишається багато ворогів на Близькому Сході: "У них є значно серйозніші супротивники порівняно з Росією. У Сирії та Іраку вони здійснюють вилазки проти місцевої влади, а також в Афганістані, де їх найлютіших ворог - Талібан". По-друге, вважає Сулейманов, географія терактів ІДІЛ-К поки що не виходила за межі східного регіону, а в терористичних акціях переважно використовуються терористи-смертники.

Версія російської пропаганди: "український слід" в організації теракту

ФСБ Росії прозвітувала про затримання 11 осіб, у тому числі 4 осіб, які безпосередньо брали участь у теракті. ФСБ стверджує, що терористи мали "контакти на українській стороні": їх затримали в Брянській області недалеко від села Хацунь, дорога від якого веде до пропускного пункту Троєбортне на кордоні Росії та України. Підозрювані могли планувати втекти до Білорусі - туди є дорога від того ж села. "Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв'язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано", - заявив посол Білорусі у Москві Дмитро Крутой.

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Один із затриманих - 26-річний Шамсіддін Файзуллін (або Фаріддінов) - сказав, що прилетів до Москви 4 березня. Його найняв невідомив через Telegram-канал якогось проповідника. За його словами, організатор теракту пообіцяв йому 500 тисяч рублів (близько 5 тисяч євро). Ще один затриманий, який розмовляв таджицькою, сказав, що в теракті брав участь чоловік з ім'ям Абдулло. З ним він познайомився десь 13 березня у Росії. Судячи з відео, підозрюваних побили під час затримання. Одному з них силовики відрізали вухо.

У російських ЗМІ та пабліках повідомлялося, що підозрювані намагалися втекти на машині. Їх зупинили за 100 кілометрів від російсько-українського кордону, написала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Слідом за цим офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі звинуватила країни Заходу в перетворенні України на "центр поширення тероризму". Це використав у своєму зверненні до росіян 23 березня і Путін: президент Росії заявив, що для терористів на кордоні нібито було підготовлено "вікно" для переходу в Україну.

Про можливу участь "Російського добровольчого корпусу" (РДК) в організації теракту повідомляло анонімне джерело газети "Коммерсант". Якихось підтверджень цих відомостей газета не опублікувала, а терористи, за словами співрозмовника "Коммерсанта", могли використовувати накладні бороди і вуса. Однак, судячи з відеозапису допиту затриманих терористів, вони - вихідці з країн Середньої Азії. У РДК відкинули ці звинувачення, пояснивши, що не використовують терористичні методи.

Адміністрація президента США Джо Байдена також відкинула причетність України до терористичного акту. "Наразі немає ознак того, що Україна або українці були залучені до збройного нападу", - сказав на брифінгу для ЗМІ координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі.

Версія української влади: теракт могла організувати російська влада

МЗС України відкинуло звинувачення в причетності України до теракту в "Крокус сіті холі". Відомство випустило офіційну заяву, в якій назвало звинувачення "спланованою провокацією Кремля". Там припустили, що це може бути використано для "посилення мобілізації російських громадян", як 1999 року після серії підривів житлових будинків у Росії. За однією з версій, за терактами могли стояти структури ФСБ, а суспільний страх перед терористичною загрозою зрештою дав змогу домогтися високих рейтингів для Путіна.

Аналогічну думку висловив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров, який засудив терористичний акт у "Крокус сіті холі". Він зазначив, що вищі російські керівники в останні кілька днів заявляли про необхідність збільшити чисельність армії РФ: "Укупі з сьогоднішнім терактом, можуть бути частинами єдиної спецоперації режиму з мобілізації російського суспільства на війну з Україною".

Президент України Володимир Зеленський ввечері у суботу заявив, що Володимир Путін замість визнання своєї провини у теракті намагається звинуватити у цьому когось іншого, у тому числі Україну. "Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - сказав він у відеозверненні.

Російська влада, найімовірніше, скористається трагедією у власних цілях, незалежно від фактичних відомостей про справжнього організатора теракту, каже Сулейманов. Головним завданням Кремля, вважає сходознавець, буде не стільки зачистка осередків терористів у країні, скільки згуртування населення в Росії, незалежно від релігійного віросповідання, проти спільного ворога в Україні. "Можливо, для оголошення мобілізації", - припустив він.