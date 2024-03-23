Зеленський про теракт: Путін намагається звалити на когось

Президент Росії Володимир Путін замість визнання своєї провини у теракті в "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську намагається звинуватити у цьому когось іншого, у тому числі Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері у суботу, 23 березня.

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста - і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей - і їх же звинувачують", - зазначив Зеленський.

Також він прокоментував заяви російського президента, що нібито до атаки може бути причетний Київ. "Вчора ще все це сталося, і ця абсолютна нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав - думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - сказав Зеленський.

За його словами, "сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів". "І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", - додав він.

Нагадаємо, що станом на другу половину дня суботи, 23 березня, Слідчий комітет Росії (СК РФ) виявив вже 133 загиблих внаслідок нападу на концертну залу "Крокус сіті холл" у Підмосков'ї. Також у комітеті стверджують, що під час атаки, окрім зброї, терористи застосовували легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертної зали. Внаслідок підпалу там зайнялася велика пожежа, яка призвела до обрушення частини конструкцій.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні до росіян у суботу заявив, що четверо затриманих підозрюваних у скоєнні теракту, намагаючись сховатися, рухалися у бік України, де для них нібито було підготовлено "вікно" для переходу через кордон.