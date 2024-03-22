Напад на концертний хол у Підмосков'ї: десятки загиблих

Внаслідок нападу із застосуванням вогнепальної зброї на концертний хол "Крокус сити холл" у Підмосков'ї є загиблі та поранені.

У місті Красногорськ, що у Підмосков'ї, невідомі вчинили напад із застосуванням вогнепальної зброї на концертний хол "Крокус сити холл". Як повідомляє агенція ТАСС, а також російські Telegram-канали, внаслідок нападу є вбиті та поранені.

У вечір, коли було скоєно напад, у концертному холі мав відбутися виступ гурту "Пікнік". Невдовзі після нападу у будівлі "Крокус сити холл" пролунав вибух і почалася масштабна пожежа. "Покрівля будівлі майже повністю охоплена вогнем, відбувається часткове обвалення. Піднімається стовп чорного диму, запах гару відчувається в сусідніх районах", - повідомляє ТАСС.

При цьому на другому поверсі кілька людей, серед яких діти, заблоковано вогнем і просять про допомогу, повідомляє Telegram-канал Baza. Також цей канал публікує відео, на якому натовп виходить із будівлі, а на фоні лежать закривавлені тіла людей.

Як повідомили у пресслужбі Федеральної служби безпеки Росії, внаслідок нападу, , за попередніми даними, 40 людей загинули і понад 100 постраждали.

Відомо, що музиканти гурту "Пікнік" не постраждали та були евакуйовані з будівлі. Загалом у момент теракту у залі могли перебувати понад шість тисяч глядачів.

Російські ЗМІ: Чотирьом нападникам вдалося втекти

Пожежникам вдалося вивести 100 людей із підвалу "Крокус сити холлу", пишуть російські ЗМІ з посиланням на рятувальників. Але приступити до гасіння вогню в будівлі пожежники довго не могли через те, що всередині могли бути нападники. Як пише Baza, спецназ згодом пішов на штурм "Крокус Сити Холл", і після цього там стався новий вибух.

Втім, за попередніми даними, чотирьом нападникам вдалося втекти з місця злочину. Загалом було щонайменше п'ятеро нападників, пише Shot.

Уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова назвала події в концертому залі терактом. У Слідчому комітеті повідомили, що порушили кримінальну справу за статтею про тероризм. У Москві скасували всі масові заходи на вихідні.

Тим часом у Головному управлінні розвідки міноборони України заявили, що теракт у Підмосков'ї є провокацією російських спецслужб. "Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі виданню "Українська правда".

Нагадаємо, 7 березня посольство США в РФ випустило на сайті попередження для своїх громадян про можливі атаки у місцях масового скупчення людей у Москві. За даними посольства США, напади планувалися екстремістами в найближчі дві доби, тобто до 9 березня.